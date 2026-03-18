台中沙鹿第九公墓火警里民揪可疑人 警方調查釐清

台中市沙鹿區第九公墓今天上午發生雜草火警。南勢里長王愷表示，里民發現有可疑男子出沒，隨後發生火警趕忙通報並協助滅火。是否涉及人為縱火，警方調查釐清。

台中市沙鹿區今天早上發生2起雜草火警且都鄰近公墓。台中市消防局上午9時57分獲報，東晉東路後側山坡發生火警，現場雜草、廢棄物燃燒，面積達1000平方公尺，國道三號都可清楚看見濃煙。沙鹿區第九公墓上午11時56分也發生雜草火警，消防人員到場撲滅，事故未造成人員傷亡。

王愷告訴中央社記者，長久以來每逢此季節都會發生類似的火警，去年該處也曾發生火警，因此今年組織團隊在墓地周邊巡邏，鄰近也有工廠加裝監視器。

王愷指出，今天上午有民眾發現一名可疑男子拿一袋東西，男子離開沒多久就冒出火煙，民眾趕忙通報消防局滅火，但火勢延燒鐵皮貨櫃，裡面存放許多東西，且有部分東西遭燒毀，已報警處理。

清水警分局透過文字稿表示，獲報沙鹿區第九公墓有雜草起火燃燒情事，立即派員到場管制、協助救災，火勢撲滅後方才解除管制，事故未造成人員傷亡，詳細起火原因尚待消防局火調科調查。將釐清是否人為因素釀災，如經確認不法情事，依法偵辦。