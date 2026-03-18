快訊

夜襲德黑蘭！以色列宣布再度成功斬首 除掉伊朗情報部長

日職／徐若熙熱身賽初登板 對中日先發5.2局失1分飆7K

黃國昌罵鏡週刊「垃圾」挨告求償百萬 法院判他免賠理由曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

台中沙鹿第九公墓火警里民揪可疑人 警方調查釐清

中央社／ 台中18日電

台中市沙鹿區第九公墓今天上午發生雜草火警。南勢里長王愷表示，里民發現有可疑男子出沒，隨後發生火警趕忙通報並協助滅火。是否涉及人為縱火，警方調查釐清。

台中市沙鹿區今天早上發生2起雜草火警且都鄰近公墓。台中市消防局上午9時57分獲報，東晉東路後側山坡發生火警，現場雜草、廢棄物燃燒，面積達1000平方公尺，國道三號都可清楚看見濃煙。沙鹿區第九公墓上午11時56分也發生雜草火警，消防人員到場撲滅，事故未造成人員傷亡。

王愷告訴中央社記者，長久以來每逢此季節都會發生類似的火警，去年該處也曾發生火警，因此今年組織團隊在墓地周邊巡邏，鄰近也有工廠加裝監視器。

王愷指出，今天上午有民眾發現一名可疑男子拿一袋東西，男子離開沒多久就冒出火煙，民眾趕忙通報消防局滅火，但火勢延燒鐵皮貨櫃，裡面存放許多東西，且有部分東西遭燒毀，已報警處理。

清水警分局透過文字稿表示，獲報沙鹿區第九公墓有雜草起火燃燒情事，立即派員到場管制、協助救災，火勢撲滅後方才解除管制，事故未造成人員傷亡，詳細起火原因尚待消防局火調科調查。將釐清是否人為因素釀災，如經確認不法情事，依法偵辦。

消防人員 公墓 中央社

延伸閱讀

阿里山櫻花季老字號高峰飯店火警遊客驚魂撤離 業者致歉停業3個月

火滅1小時又冒煙！屏東太陽能板大火 周春米：徹查原因必要時重罰

阿里山高峰飯店深夜起火 火勢猛烈一度蔓延文山賓館

掃墓時節 中部公墓、山林火警頻傳

相關新聞

影／導演柯一正「路怒」持拒馬砸車 狂踩引擎蓋洩憤...畫面曝

知名導演、紙風車文教基金會創辦人柯一正，去年底因不滿自家車庫出入口遭車輛擋道，憤而持「禁止停車」拒馬重擊車輛車門，並踩踏引擎蓋洩憤，台北市松山警方接獲車主報案調閱監視器畫面追查，柯一正對犯行供認不諱，台北地檢署日前偵結，依毀損罪嫌提起公訴。

影／台南中華陸橋西端上橋處昔釀2死 今東端下橋處砂石車再輾斃男騎士

台南市東區中華東路陸橋交通流量大，橋的西端上橋處，去年9月女騎士與同向大貨車擦撞身亡，2023年也發生幾乎一樣情況的死亡車禍，交通局去年10月與議員會勘，擬將上橋處與橋面，調整成相同的車道數；今天西端上橋處對向下橋處車道，再發生砂石車輾斃男騎士。

高雄連發生槽大車撞機車 大寮又1騎士命喪輪下

高雄市今天中午剛有1名婦人在仁武區遭曳引車撞死，下午大寮區又發生槽車與機車騎士車禍，騎士人車捲入車底，當場死亡。警方獲報到場處理，初步排除酒駕，確實肇事原因仍待釐清。

土雞城搖身混賭場還豢養土狗警戒 南警查扣32人送辦

台南市山上區一間土雞城疑夜間搖身一變成賭場，陌生人出沒驚動外界，警方獲報昨深夜出擊，當場查獲32名賭客及賭資，詢後依依賭博罪及社會秩序維護罪嫌裁罰送辦。

女網紅攀岩「未按動線」攀爬被報警 網酸：攀岩遇到drama queen

在社群軟體instagram上有破4.7萬人追蹤的女網紅卓姓女子，前天至中山區某攀岩館攀岩，卻不熟悉如何攀爬、未依動線攀爬，跟館內陌生人和店員發生口角，警方趕抵協助溝通，館方負責人才同意繼續她攀岩。事發經過被網友Po上網，怒酸「攀岩遇到drama queen」，對此，卓女發文回應，第一次爬不知道要輪流，以為是一人一排網上攀爬。

影／兩艘遊艇從安平漁港出發一艘失聯 海巡尋獲船長遺體持續搜尋釣客

兩艘遊艇昨天晚間7時許從台南安平漁港出港前往澎湖七美海域海釣，其中由船長吳姓男子駕駛、載有1名莊姓釣客的「13號咖啡遊艇」超過原定返港時間且失聯；海巡署獲報後，派遣台南第四海巡隊巡防艇前往搜尋，目前已尋獲吳的遺體，莊與遊艇的下落仍持續搜尋中。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。