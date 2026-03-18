高雄連發生槽大車撞機車 大寮又1騎士命喪輪下

在社群軟體instagram上有破4.7萬人追蹤的女網紅卓姓女子，前天至中山區某攀岩館攀岩，卻不熟悉如何攀爬、未依動線攀爬，跟館內陌生人和店員發生口角，警方趕抵協助溝通，館方負責人才同意繼續她攀岩。事發經過被網友Po上網，怒酸「攀岩遇到drama queen」，對此，卓女發文回應，第一次爬不知道要輪流，以為是一人一排網上攀爬。

2026-03-18 17:50