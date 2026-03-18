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高雄連發生槽大車撞機車 大寮又1騎士命喪輪下

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市今天中午剛有1名婦人在仁武區遭曳引車撞死，下午大寮區又發生槽車與機車騎士車禍，騎士人車捲入車底，當場死亡。警方獲報到場處理，初步排除酒駕，確實肇事原因仍待釐清。

林園警分局表示，今天下午4時30分許接獲報案，大寮區河堤路與會營街口發生交通事故，立即派遣警力到場處理並疏導交通。

警方調查，49歲胡姓男子駕駛槽車沿河堤路由南往北行駛，行經事故地點時，擦撞騎乘機車的46歲鍾姓男子，致鍾男人車捲進車下遭輾斃。

警方對槽車司機胡姓男子酒測，無酒精反應，確實肇事原因由交通大隊進一步分析釐清。

高雄市仁武區水管路與澄觀路口，今天中午也有1名外送員曾姓婦人，遭曳引車右轉時撞進車下，送醫不治。警方呼籲，駕駛人變換車道或轉彎時，應注意大視線死角，保持安全距離，以降低事故風險。

高雄市大寮區河堤路，1輛曳引車撞死<a href='/search/tagging/2/機車騎士' rel='機車騎士' data-rel='/2/141223' class='tag'><strong>機車騎士</strong></a>。記者林保光／翻攝
高雄市大寮區河堤路，1輛曳引車撞死機車騎士。記者林保光／翻攝

高雄市大寮區河堤路，1輛曳引車撞死機車騎士，機車零件散落一地。記者林保光／翻攝
高雄市大寮區河堤路，1輛曳引車撞死機車騎士，機車零件散落一地。記者林保光／翻攝

交通事故 機車 機車騎士

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