土雞城搖身混賭場還豢養土狗警戒 南警查扣32人送辦

台南市山上區一間土雞城疑夜間搖身一變成賭場，陌生人出沒驚動外界，警方獲報昨深夜出擊，當場查獲32名賭客及賭資，詢後依依賭博罪及社會秩序維護罪嫌裁罰送辦。

這間土雞城位於山上區新莊里，地點十分偏僻，新化警分局偵查隊日前接獲情資，業者疑似利用深夜時段從事賭博行為，經長期蒐證完備後，報請台南地院核發搜索票，昨深夜10點動員大批警員前往查緝。

警方當場查獲負責人黃姓男子及相關把風人員，含在場賭客共32人，現場查扣賭金1000元、賭具、抽頭金及監視設備等證物，全案依涉嫌刑法賭博罪及社會秩序維護法等依法究辦。

警方表示，該賭博場所係以土雞城作為掩護，深夜時段轉為賭博據點，假藉客人進出以掩飾不法行為，並設有把風及監控設備層層防範，且豢養多隻土狗，企圖規避警方查緝，手法隱密，增加查緝難度與風險，員警須夜間長時間埋伏守候，精準掌握進出動態並適時進場查緝，所幸一舉瓦解。

台南山上一處土雞城搖身混賭場還豢養土狗警戒，警方一舉查扣32人送辦。記者謝進盛／翻攝