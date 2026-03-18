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女網紅攀岩「未按動線」攀爬被報警 網酸：攀岩遇到drama queen

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

在社群軟體instagram上有破4.7萬人追蹤的女網紅卓姓女子，前天至中山區某攀岩館攀岩，卻不熟悉如何攀爬、未依動線攀爬，跟館內陌生人和店員發生口角，警方趕抵協助溝通，館方負責人才同意繼續她攀岩。事發經過被網友Po上網，怒酸「攀岩遇到drama queen」，對此，卓女發文回應，第一次爬不知道要輪流，以為是一人一排網上攀爬。

中山警方指出，16日晚上10點多獲報，轄內中山北路二段某攀岩館發生口角糾紛，趕抵現場了解，是卓姓女顧客首次前往該館參與攀岩活動，因對館內相關安全守則及操作規定不熟稔，現場教練基於安全考量，曾多次勸導，但雙方在溝通過程中產生誤解與意見分歧。

現場員警協助居中協調，之後經該攀岩館負責人出面處理，雙方達成共識，負責人同意讓卓女繼續攀岩體驗，並再次詳細告知她必須嚴格遵守場館安全規章，以確保自身及其他運動者的安全。

卓女在現場引發的報警衝突事後被網友放上網，暗酸「攀岩遇到drama queen」、「爬這麼久醫護人員看多了，還真是第一次看到警察來的」，也有人質疑卓女穿著十分不宜，對此，卓女在貼文留言回應，因是朋友臨時決定要去攀岩，所以衣服才穿這樣，也解釋自己並非故意不按動線攀爬，是櫃檯人員完全沒有講清楚規則，才以為就是往上攀爬。

女網紅卓姓女子前天至中山區某攀岩館攀岩，卻未依動線攀爬，跟館內陌生人和店員發生口角，驚動警方到場。記者翁至成／翻攝
女網紅卓姓女子前天至中山區某攀岩館攀岩，卻未依動線攀爬，跟館內陌生人和店員發生口角，驚動警方到場。記者翁至成／翻攝

櫃檯人員 醫護人員

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