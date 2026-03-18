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影／兩艘遊艇從安平漁港出發一艘失聯 海巡尋獲船長遺體持續搜尋釣客
兩艘遊艇昨天晚間7時許從台南安平漁港出港前往澎湖七美海域海釣，其中由船長吳姓男子駕駛、載有1名莊姓釣客的「13號咖啡遊艇」超過原定返港時間且失聯；海巡署獲報後，派遣台南第四海巡隊巡防艇前往搜尋，目前已尋獲吳的遺體，莊與遊艇的下落仍持續搜尋中。
海洋委員會海巡署艦隊分署第四海巡隊組主任王榮吉說明，吳姓船長的遊艇失聯，是另艘海釣船發現且確認失去蹤影，緊急向海巡單位通報，第四海巡隊出動4艘巡防艇搜尋；今天上午11時許接獲漁民通報，在曾文溪外7浬海域發現在海上漂浮的大體。
王榮吉指出，經巡防艇打撈返回隊部，家屬指認後，確認是失蹤遊艇的吳姓船長（50歲），大體目前送至台南市殯儀館冰存，後續將報請檢方相驗；另名莊姓失聯釣客及13號咖啡遊艇，目前持續由海巡人員搜尋中。
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