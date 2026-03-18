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忘了收翅膀！大貨車鷗翼未關猛撞號誌桿 駕駛恐面臨6千元罰鍰

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導

今天上午清水區文化路一段發生驚險交通意外，33歲黃姓男駕駛疑似因疏忽未將車斗左側的「鷗翼」關閉，導致車輛行經路口時，展開的鷗翼直接掃到路旁的交通號誌桿，所幸現場並未造成人員傷亡；警方表示，駕駛的疏忽已違反道交條例第30-1條規定，後續將依法告發，黃男將面臨最高6000元以下的罰鍰。

警方表示，這起事故發生於今天上午11時45分許，當時黃男駕駛營業用大貨車，沿著文化路一段內側車道由南往北行駛。根據黃男自述，當時並未察覺左側車斗的鷗翼處於開啟狀態，但巨大的鷗翼在車輛行駛中宛如「隱形機翼」，在經過路口時，因寬度超出車身，直接與號誌桿發生猛烈碰撞，所幸當時鄰近車道並無機車或行人，否則後果堪設想。

警方獲報趕抵現場，立即對現場交通疏導，經現場實施酒精濃度測試，黃男酒測值為0，初步排除酒後駕車的可能；但指出事故雖然沒有人員受傷，但針對大貨車車斗未關閉的情形，警方表示這已違反「道路交通管理處罰條例」第30-1條規定，後續仍將依法告發，黃男將面臨新台幣1千元以上、6千元以下的罰鍰。

警方特別呼籲廣大職業駕駛與用路人，行車前應落實車況檢查，特別是具備特殊設備（如：鷗翼、吊臂、車門）的車輛，必須確認設備已確實關閉或放置妥當後再上路，避免因一時疏忽引發交通事故，害人又害己。

黃姓男駕駛上午清水區文化路，疑似因疏忽未將車斗左側的「鷗翼」關閉，導致鷗翼直接掃到路旁的交通號誌桿。圖／清水分局提供
黃姓男駕駛上午清水區文化路，疑似因疏忽未將車斗左側的「鷗翼」關閉，導致鷗翼直接掃到路旁的交通號誌桿。圖／清水分局提供

黃姓男駕駛上午清水區文化路，疑似因疏忽未將車斗左側的「鷗翼」關閉，導致鷗翼直接掃到路旁的交通號誌桿。圖／清水分局提供
黃姓男駕駛上午清水區文化路，疑似因疏忽未將車斗左側的「鷗翼」關閉，導致鷗翼直接掃到路旁的交通號誌桿。圖／清水分局提供

交通事故

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