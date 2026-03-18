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導航「秘境」出包！外地女子車陷沙灘 台東警深夜緊急救援
台東縣太麻里鄉一處秘境沙灘昨晚發生車輛受困事件，一名外縣市女子駕車誤闖沙地，導致輪胎深陷動彈不得，所幸警方即時趕到協助，順利化解困境。
警方表示，太麻里分駐所當晚8時許接獲女子報案，指稱車輛行經新香蘭秘境沙灘時，不慎陷入鬆軟沙地無法脫困，情況一度相當困窘。員警施為瀚獲報後迅速趕赴現場，第一時間確認女子意識清楚、身體無礙，並安撫其情緒。
經了解，該名女子非當地居民，當晚依導航前往海邊欣賞夜景，因對地形與路況不熟，加上夜間視線不佳，誤將車輛駛入沙灘區域，導致車輪陷入沙中無法駛離。
員警抵達後立即評估現場狀況，並協助聯繫附近拖吊業者支援，在警民合作下，順利將受困車輛拖離沙地。女子對警方迅速到場與耐心協助深表感謝，直呼「差點回不去」。整起事件未造成人員傷亡，順利落幕。
大武警分局提醒民眾前往海邊或偏遠景點時，應事先規畫行車路線，避免過度依賴導航系統，並留意周邊環境與路況變化。若需進入沙地或崎嶇地形，建議使用具備四輪傳動功能車輛，以降低受困風險。
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