老翁騎車自撞路旁停車不治 1對夫妻共乘機車撞上散落物也摔傷

王姓老翁今天騎機車，疑自撞停在路旁的廂型小貨車，送醫不治。王男人車倒地時，葉姓夫妻騎乘機車在王男後方，因撞上王車散落物也摔車受傷，送醫脫險。事故原因由警方調查中。

70歲王姓老翁今天上午9時許騎機車，沿基隆市暖暖區八堵路往七堵方向行駛時，撞上連男停在路旁的廂型小貨車後，人車倒地。案發時廂型車上並沒有人。

55歲葉男騎機車載妻子要前往六堵上班途中，一直騎在王姓老翁的機車後方。王姓老翁自撞摔車後，機車受損，葉男閃避不及，騎車壓過散落物，造成行車不穩也摔車。

基隆市消防局「119」救災救護指揮中心接獲報案，派遣救護人車前往現場，將王姓老翁送往基隆長庚醫院急救，並抽血檢驗無酒精反應。醫師急救無效，今天上午10時40分宣告不治。葉姓夫妻都受輕傷，被送往八堵台灣礦工醫院包紮治療。

警方在發生車禍後，前往現場測繪採證，調查事故原因。交通警察隊並已排定3月25日，邀集市府交通處、工務處、暖暖區公所當地里辦公處，會勘事故現場道路沿線設施，研議改善辦法。交通警察隊也呼籲民眾，行車應隨時注意車前狀況，保持安全距離及間隔，勿疲勞駕駛，保障行車安全。

王姓老翁今天騎機車，疑自撞停在路旁的廂型小貨車，送醫不治。葉姓夫妻騎乘機車撞上散落物也摔車，送醫脫險。事故原因由警方調查中。記者邱瑞杰／翻攝