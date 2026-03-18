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名導柯一正不滿車庫遭擋 怒持拒馬砸車、狂踩引擎蓋洩憤畫面曝光

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影／導演柯一正「路怒」持拒馬砸車 狂踩引擎蓋洩憤...畫面曝

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

知名導演、紙風車文教基金會創辦人柯一正，去年底因不滿自家車庫出入口遭車輛擋道，憤而持「禁止停車」拒馬重擊車輛車門，並踩踏引擎蓋洩憤，台北市松山警方接獲車主報案調閱監視器畫面追查，柯一正對犯行供認不諱，台北地檢署日前偵結，依毀損罪嫌提起公訴。

警方指出，被害車主去年11月6日晚間9點2分將愛車停放在台北市松山區八德路三段一帶，隔天上午8點33分準備取車時，驚見車輛左側前後車門嚴重毀損，板金多處凹陷、刮傷，連引擎蓋也留有不明踩踏痕跡，隨即向松山分局中崙派出所報案。

警方調閱監視器畫面發現，當晚9點多左右，現年77歲的柯一正因不滿車庫門口遭擋，擔心隔日無法開車出門，在情緒失控下，竟扛起一旁「禁止停車」的金屬拒馬，朝該車側身連續重擊3、4下，隨後更直接踩上引擎蓋前端，導致車輛毀損。

柯一正到案後，看過監視器畫面坦承「影中人」就是自己，松山警方呼籲，對於惡意毀損他人財物的行為，警方定將依法究辦，呼籲民眾若遇糾紛應循合法管道解決。

知名導演柯一正去年因不滿車庫門口被擋，朝停放車輛踩踏、砸拒馬。記者翁至成／翻攝
知名導演柯一正去年因不滿車庫門口被擋，朝停放車輛踩踏、砸拒馬。記者翁至成／翻攝

知名導演柯一正去年因不滿車庫門口被擋，朝停放車輛踩踏、砸拒馬。記者翁至成／翻攝
知名導演柯一正去年因不滿車庫門口被擋，朝停放車輛踩踏、砸拒馬。記者翁至成／翻攝

知名導演柯一正去年因不滿車庫門口被擋，朝停放車輛踩踏、砸拒馬。記者翁至成／翻攝
知名導演柯一正去年因不滿車庫門口被擋，朝停放車輛踩踏、砸拒馬。記者翁至成／翻攝

知名導演柯一正去年因不滿車庫門口被擋，朝停放車輛踩踏、砸拒馬。記者翁至成／翻攝
知名導演柯一正去年因不滿車庫門口被擋，朝停放車輛踩踏、砸拒馬。記者翁至成／翻攝

監視器 拒馬

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