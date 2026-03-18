聽新聞
0:00 / 0:00

買廣告、長合約詐騙民眾坐地起價 北市警掃蕩拖吊蟑螂逮捕6人

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

肆虐全台的拖吊蟑螂遭台北市刑警大隊一舉破獲，北市刑大會同松山、中山、士林分局及台中市、桃園市警察局專案小組兵分多路，針對主嫌32歲蔡姓男子、26歲許姓男子雙北住處、據點執行搜索，拘提蔡姓主嫌等6人到案，另一名小崔拖車的主嫌、33歲崔姓男子，則因人在泰國，將等他回國約談到案說明。

近期屢傳所謂「拖吊流氓」消費爭議，業者疑以消費糾紛外觀，實際上以做地起價，要求民眾付出高額拖吊費，台北市長蔣萬安獲知後深為重視，為保障消費者權益，立即責成市府交通局、法務局、警察局共同研商，除訂定「台北市道路救援車輛（汽機車）拖救處理指引」以外，也要求警察局對涉及不法行為者，務必從重究辦、絕不寬貸。

台北市刑事警察大隊去年底就接獲情資，以蔡姓、崔姓主嫌為首的拖吊業者及司機，頻繁活動雙北市、桃園等地區，利用民眾車輛故障急迫，用詐欺、恐嚇取財方式，迫使民眾繳交高額拖吊費用。

根據警方清查，曾有民眾要求機車從台北市信義區拖吊到中山區，業者竟報價4萬5千元，最後警察到場，才改收兩千元；但也有民眾受害，曾有民眾的車輛從龜山拖吊到桃園，業者竟開價8萬8千元，最後民眾爭執不過，付錢自認倒楣。

警方發現，蔡、許、崔等主嫌過去隸屬同一間公司，蔡、許跟著崔從事拖吊作業，後來蔡、許等人自立門戶，但彼此仍互相幫忙；蔡嫌等人每個月花費3到4萬元，在搜尋引擎買廣告，因此民眾有拖吊需求，前3名都是蔡嫌等人公司。

其次，蔡嫌等人準備的拖吊合約又臭又長，往往高達十多頁，但一些加錢的費用項目，往往藏在合約細節中，民眾沒有看完合約，往往焦急要處理車輛故障，因此草草簽字，最後被嫌犯狡辯為商業糾紛。

民眾對拖吊費用提出質疑或拒絕支付，嫌犯就以公司網站已報價或已簽訂合約為由，揚言車主若不當場付清現金，就會行使「民事留置權」，扣留被害人車輛鑰匙或拒絕將車輛下架。

被害車主常因出於無奈或心生畏懼，被迫支付高額拖吊費用，事後蔡嫌等人將公司網站下架換址，讓被害人無法舉證，並脅迫被害人不得再提出民刑事告訴。警方清查，已受理被害車主超過20人，遍及北台灣地區，初步清查不法獲利近百萬元。

警方報請台北地檢署檢察官指揮偵辦，3月17日發動同步掃蕩查緝行動，一舉拘提蔡嫌及旗下成員共計6名犯嫌。現場查扣犯罪工具拖吊車3輛，被害人契約書、和解書、拖吊發票、手機、空氣槍1把及現金5萬餘元等證物。全案依詐欺、恐嚇取財及組織犯罪，移送台北地檢署偵辦，警方將持續擴大清查其他受害車主。

台北市警察局刑警大隊，破獲「拖吊蟑螂」，查獲涉嫌做地起價的3間拖吊公司，逮捕6人。記者廖炳棋／翻攝
台北市警察局刑警大隊，破獲「拖吊蟑螂」，查獲涉嫌做地起價的3間拖吊公司，逮捕6人。記者廖炳棋／翻攝

台北市警察局刑警大隊，破獲「拖吊蟑螂」，查獲涉嫌做地起價的3間拖吊公司，逮捕6人。記者廖炳棋／翻攝
台北市警察局刑警大隊，破獲「拖吊蟑螂」，查獲涉嫌做地起價的3間拖吊公司，逮捕6人。記者廖炳棋／翻攝

台北市警察局刑警大隊，破獲「拖吊蟑螂」，查獲涉嫌做地起價的3間拖吊公司，逮捕6人，圖為業者準備的合約。記者廖炳棋／翻攝
台北市警察局刑警大隊，破獲「拖吊蟑螂」，查獲涉嫌做地起價的3間拖吊公司，逮捕6人，圖為業者準備的合約。記者廖炳棋／翻攝

台北市警察局刑警大隊，破獲「拖吊蟑螂」，查獲涉嫌做地起價的3間拖吊公司，逮捕6人，圖為業者準備的合約。記者廖炳棋／翻攝
台北市警察局刑警大隊，破獲「拖吊蟑螂」，查獲涉嫌做地起價的3間拖吊公司，逮捕6人，圖為業者準備的合約。記者廖炳棋／翻攝

台北市警察局刑警大隊，破獲「拖吊蟑螂」，查獲涉嫌做地起價的3間拖吊公司，逮捕6人。記者廖炳棋／翻攝
台北市警察局刑警大隊，破獲「拖吊蟑螂」，查獲涉嫌做地起價的3間拖吊公司，逮捕6人。記者廖炳棋／翻攝

延伸閱讀

大園警破獲「美女裸聊+假投資」連環套詐騙案 11名核心成員落網

省小錢搏命？爆胎車停台68拒拖吊硬開上路 業者批違規無法檢舉

新安東京海上產險「道路救援費用附加條款」 分擔拖吊救援支出

詐團跨境愛情詐騙竟招募未成年少女助陣 竹檢起訴主嫌求刑8年以上

相關新聞

北市南港工安意外！19樓摔落地下5樓 工人軀幹斷體死亡

台北市南港區發生工安意外事件，一名約60歲男子今上午9時許在南港路某建築工地整理物料時，從19樓墜落至地下5樓，軀幹斷體，當場死亡，消防隊獲報到場檢查後未送醫，警方正在調查事發經過。

新北女高中生失聯協尋 7天後陳屍大漢溪

新北市三重區重新堤防外大漢溪今天上午發現女性浮屍，消防人員協助打撈上岸，警方查出死者是7天前被報案協尋的女高中生，初步勘察沒有明顯外傷，後續通報地檢署安排司法相驗，家屬接獲通知已趕往殯儀館指認。

買廣告、長合約詐騙民眾坐地起價 北市警掃蕩拖吊蟑螂逮捕6人

肆虐全台的拖吊蟑螂遭台北市刑警大隊一舉破獲，北市刑大會同松山、中山、士林分局及台中市、桃園市警察局專案小組兵分多路，針對主嫌32歲蔡姓男子、26歲許姓男子雙北住處、據點執行搜索，拘提蔡姓主嫌等6人到案，另一名小崔拖車的主嫌、33歲崔姓男子，則因人在泰國，將等他回國約談到案說明。

中壢婦電動車突拋錨慘卡平交道旁 警及時伸援解驚魂

桃園市中壢區80歲陳老太太日前上午11時許外出至市場購買水果，返程途中電動車突然故障，整車水果一時無法搬運，只能受困於興仁路一段平交道旁。

苗栗警勤加給優化上路 溯自3月1日生效、自4月開始核發津貼

行政院為肯定警察同仁的辛勞與付出，日前修正警察人員警勤加給表，除了刑事警察人員「刑事加成」外，另各縣（市）政府得依勤務繁重程度發放警勤加給「勤務繁重加成」；對此，苗栗縣警局今天公布將自4月開始核發，並溯自同年3月1日生效，藉以提升員警福利與工作士氣。

影／離奇！新屋65歲婦遭曳引車撞擦挫傷 出院當晚不幸猝逝

桃園市新屋區16日上午8時11分許發生一起離奇車禍。一名65歲王姓婦人在快速路七段與1670巷口突然走入車道，與一名35歲田姓男子駕駛的貨運曳引車發生擦撞。王婦當時雖僅受擦挫傷並送醫治療，未料出院返家後，竟在當晚不幸離世。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。