買廣告、長合約詐騙民眾坐地起價 北市警掃蕩拖吊蟑螂逮捕6人

肆虐全台的拖吊蟑螂遭台北市刑警大隊一舉破獲，北市刑大會同松山、中山、士林分局及台中市、桃園市警察局專案小組兵分多路，針對主嫌32歲蔡姓男子、26歲許姓男子雙北住處、據點執行搜索，拘提蔡姓主嫌等6人到案，另一名小崔拖車的主嫌、33歲崔姓男子，則因人在泰國，將等他回國約談到案說明。

近期屢傳所謂「拖吊流氓」消費爭議，業者疑以消費糾紛外觀，實際上以做地起價，要求民眾付出高額拖吊費，台北市長蔣萬安獲知後深為重視，為保障消費者權益，立即責成市府交通局、法務局、警察局共同研商，除訂定「台北市道路救援車輛（汽機車）拖救處理指引」以外，也要求警察局對涉及不法行為者，務必從重究辦、絕不寬貸。

台北市刑事警察大隊去年底就接獲情資，以蔡姓、崔姓主嫌為首的拖吊業者及司機，頻繁活動雙北市、桃園等地區，利用民眾車輛故障急迫，用詐欺、恐嚇取財方式，迫使民眾繳交高額拖吊費用。

根據警方清查，曾有民眾要求機車從台北市信義區拖吊到中山區，業者竟報價4萬5千元，最後警察到場，才改收兩千元；但也有民眾受害，曾有民眾的車輛從龜山拖吊到桃園，業者竟開價8萬8千元，最後民眾爭執不過，付錢自認倒楣。

警方發現，蔡、許、崔等主嫌過去隸屬同一間公司，蔡、許跟著崔從事拖吊作業，後來蔡、許等人自立門戶，但彼此仍互相幫忙；蔡嫌等人每個月花費3到4萬元，在搜尋引擎買廣告，因此民眾有拖吊需求，前3名都是蔡嫌等人公司。

其次，蔡嫌等人準備的拖吊合約又臭又長，往往高達十多頁，但一些加錢的費用項目，往往藏在合約細節中，民眾沒有看完合約，往往焦急要處理車輛故障，因此草草簽字，最後被嫌犯狡辯為商業糾紛。

民眾對拖吊費用提出質疑或拒絕支付，嫌犯就以公司網站已報價或已簽訂合約為由，揚言車主若不當場付清現金，就會行使「民事留置權」，扣留被害人車輛鑰匙或拒絕將車輛下架。

被害車主常因出於無奈或心生畏懼，被迫支付高額拖吊費用，事後蔡嫌等人將公司網站下架換址，讓被害人無法舉證，並脅迫被害人不得再提出民刑事告訴。警方清查，已受理被害車主超過20人，遍及北台灣地區，初步清查不法獲利近百萬元。

警方報請台北地檢署檢察官指揮偵辦，3月17日發動同步掃蕩查緝行動，一舉拘提蔡嫌及旗下成員共計6名犯嫌。現場查扣犯罪工具拖吊車3輛，被害人契約書、和解書、拖吊發票、手機、空氣槍1把及現金5萬餘元等證物。全案依詐欺、恐嚇取財及組織犯罪，移送台北地檢署偵辦，警方將持續擴大清查其他受害車主。

台北市警察局刑警大隊，破獲「拖吊蟑螂」，查獲涉嫌做地起價的3間拖吊公司，逮捕6人。記者廖炳棋／翻攝

台北市警察局刑警大隊，破獲「拖吊蟑螂」，查獲涉嫌做地起價的3間拖吊公司，逮捕6人。記者廖炳棋／翻攝

台北市警察局刑警大隊，破獲「拖吊蟑螂」，查獲涉嫌做地起價的3間拖吊公司，逮捕6人，圖為業者準備的合約。記者廖炳棋／翻攝

台北市警察局刑警大隊，破獲「拖吊蟑螂」，查獲涉嫌做地起價的3間拖吊公司，逮捕6人，圖為業者準備的合約。記者廖炳棋／翻攝