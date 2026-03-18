快訊

紐時揭川普下一步！比擊斃賓拉丹更危險 恐成美國現代最大膽軍事行動

律師公會理事長挨打 法院消極不逮捕…他批「人民對司法的一巴掌」

楊丞琳又失言？自稱「粵語系」歌手發言掀熱議！

聽新聞
0:00 / 0:00

中壢婦電動車突拋錨慘卡平交道旁 警及時伸援解驚魂

桃園電子報／ 桃園電子報

231155 2
陳老太太電動車突然故障，整車水果一時無法搬運，只能受困於興仁路一段平交道旁。圖：讀者提供

桃園市中壢區80歲陳老太太日前上午11時許外出至市場購買水果，返程途中電動車突然故障，整車水果一時無法搬運，只能受困於興仁路一段平交道旁。所幸有熱心民眾報案，員警到場後，見老太太神情緊張，立即協助將人車及水果一併移置至安全處，順利化解一場驚魂。

231155 1
員警暖心護送陳老太太返家。圖：讀者提供

中壢警分局說明，巡佐沈怡昌、警員黃茂睿及張智淇獲報後立即趕赴現場處理，員警確認陳老太太身體狀況無礙後，得知老太太就住在一旁精忠二街的社區，暖心護送她返家，老太太也不斷感謝警察的熱心幫忙。

中壢警分局長林鼎泰表示，員警在第一時間伸出援手，讓長者平安返家，是警察守護民眾日常安全的責任與初心；也提醒家屬平時多關心長者外出情形，適時提供協助，讓每一趟看似平凡的出門，都能安心出門、平安回家。

本文章來自《桃園電子報》。原文：中壢婦電動車突拋錨慘卡平交道旁 警及時伸援解驚魂

延伸閱讀
台灣社區精神復健發展協會 匯集專家倡議醫療藍海迎接跨年！桃捷完成危安演練、延長營運守護旅客

水果 中壢

延伸閱讀

龜山警攜手龍華科大 強化外籍生犯罪預防觀念

中風翁外出失聯無助坐橋上 平鎮警靠「藥袋」送他回家

大園警破獲「美女裸聊+假投資」連環套詐騙案 11名核心成員落網

驚悚瞬間曝！桃園八德母女遭曳引車輾飛撞垃圾車 32歲媽與1歲幼女雙亡

相關新聞

北市南港工安意外！19樓摔落地下5樓 工人軀幹斷體死亡

台北市南港區發生工安意外事件，一名約60歲男子今上午9時許在南港路某建築工地整理物料時，從19樓墜落至地下5樓，軀幹斷體，當場死亡，消防隊獲報到場檢查後未送醫，警方正在調查事發經過。

新北女高中生失聯協尋 7天後陳屍大漢溪

新北市三重區重新堤防外大漢溪今天上午發現女性浮屍，消防人員協助打撈上岸，警方查出死者是7天前被報案協尋的女高中生，初步勘察沒有明顯外傷，後續通報地檢署安排司法相驗，家屬接獲通知已趕往殯儀館指認。

買廣告、長合約詐騙民眾坐地起價 北市警掃蕩拖吊蟑螂逮捕6人

肆虐全台的拖吊蟑螂遭台北市刑警大隊一舉破獲，北市刑大會同松山、中山、士林分局及台中市、桃園市警察局專案小組兵分多路，針對主嫌32歲蔡姓男子、26歲許姓男子雙北住處、據點執行搜索，拘提蔡姓主嫌等6人到案，另一名小崔拖車的主嫌、33歲崔姓男子，則因人在泰國，將等他回國約談到案說明。

中壢婦電動車突拋錨慘卡平交道旁 警及時伸援解驚魂

桃園市中壢區80歲陳老太太日前上午11時許外出至市場購買水果，返程途中電動車突然故障，整車水果一時無法搬運，只能受困於興仁路一段平交道旁。

苗栗警勤加給優化上路 溯自3月1日生效、自4月開始核發津貼

行政院為肯定警察同仁的辛勞與付出，日前修正警察人員警勤加給表，除了刑事警察人員「刑事加成」外，另各縣（市）政府得依勤務繁重程度發放警勤加給「勤務繁重加成」；對此，苗栗縣警局今天公布將自4月開始核發，並溯自同年3月1日生效，藉以提升員警福利與工作士氣。

影／離奇！新屋65歲婦遭曳引車撞擦挫傷 出院當晚不幸猝逝

桃園市新屋區16日上午8時11分許發生一起離奇車禍。一名65歲王姓婦人在快速路七段與1670巷口突然走入車道，與一名35歲田姓男子駕駛的貨運曳引車發生擦撞。王婦當時雖僅受擦挫傷並送醫治療，未料出院返家後，竟在當晚不幸離世。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。