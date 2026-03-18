陳老太太電動車突然故障，整車水果一時無法搬運，只能受困於興仁路一段平交道旁。圖：讀者提供

桃園市中壢區80歲陳老太太日前上午11時許外出至市場購買水果，返程途中電動車突然故障，整車水果一時無法搬運，只能受困於興仁路一段平交道旁。所幸有熱心民眾報案，員警到場後，見老太太神情緊張，立即協助將人車及水果一併移置至安全處，順利化解一場驚魂。

員警暖心護送陳老太太返家。圖：讀者提供

中壢警分局說明，巡佐沈怡昌、警員黃茂睿及張智淇獲報後立即趕赴現場處理，員警確認陳老太太身體狀況無礙後，得知老太太就住在一旁精忠二街的社區，暖心護送她返家，老太太也不斷感謝警察的熱心幫忙。

中壢警分局長林鼎泰表示，員警在第一時間伸出援手，讓長者平安返家，是警察守護民眾日常安全的責任與初心；也提醒家屬平時多關心長者外出情形，適時提供協助，讓每一趟看似平凡的出門，都能安心出門、平安回家。

本文章來自《桃園電子報》。原文：中壢婦電動車突拋錨慘卡平交道旁 警及時伸援解驚魂