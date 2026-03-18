苗栗警勤加給優化上路 溯自3月1日生效、自4月開始核發津貼

行政院為肯定警察同仁的辛勞與付出，日前修正警察人員警勤加給表，除了刑事警察人員「刑事加成」外，另各縣（市）政府得依勤務繁重程度發放警勤加給「勤務繁重加成」；對此，苗栗縣警局今天公布將自4月開始核發，並溯自同年3月1日生效，藉以提升員警福利與工作士氣。

根據新修正的警察人員警勤加給表，此次修正重點包括刑事警察人員「刑事加成」依原支等級數額加6成提高至加8成支給，以強化對執行偵查犯罪等高風險工作的實質支持。另各縣（市）政府得自籌經費，依所屬警察機關勤務繁重程度發給警勤加給「勤務繁重加成」，並訂定分級基準，最高可達原支領警勤加給加4成。

苗栗縣警局指出，苗栗縣幅員遼闊，兼具山線、海線與都會型態，治安與交通勤務型態多元，均增加員警執勤負擔與挑戰。縣長鍾東錦考量警察各項任務特性，並肯定警察同仁長期守護治安的辛勞付出，特別支持本項福利優化措施的推動，目前全案已完成規畫並經縣政府核定。

其中，刑事警察人員每月可增加1940元；另各單位依勤務繁重分級核發勤務繁重加成，每月可增加2716元至3880元不等，新措施預計於4月開始核發，並溯自同年3月1日生效。

縣警局長李忠萍表示，警察同仁長期肩負治安維護、交通疏導及各項為民服務等工作，是地方安全的重要支柱。未來警察局將持續精進相關勤務作為，在提升同仁工作保障與福利的同時，全面強化治安維護效能，以守護苗栗山海城鄉的安全與安定，讓民眾生活更加安心。