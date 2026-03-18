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影／離奇！新屋65歲婦遭曳引車撞擦挫傷 出院當晚不幸猝逝

桃園電子報／ 桃園電子報

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王婦當時雖僅受擦挫傷並送醫治療，未料出院返家後，竟在當晚不幸離世。圖：讀者提供

桃園市新屋區16日上午8時11分許發生一起離奇車禍。一名65歲王姓婦人在快速路七段與1670巷口突然走入車道，與一名35歲田姓男子駕駛的貨運曳引車發生擦撞。王婦當時雖僅受擦挫傷並送醫治療，未料出院返家後，竟在當晚不幸離世。警方目前已排除駕駛酒駕，將報請檢察官相驗，以釐清婦人死因。

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王婦突然因不明原因闖入車道導致遭到撞擊。圖：截自Threads-rf_memes_engineer

楊梅警分局表示，田男當時駕駛曳引車載運多輛汽車沿快速路七段行駛，行經1670巷口時，王婦突然因不明原因闖入車道，田男閃避不及發生擦撞。王婦當下身上有明顯擦挫傷，隨即被送往醫院接受進一步治療。

原本以為傷勢並無大礙，王婦在完成治療後獲准出院，然而當晚就傳出不幸猝逝的消息，警方對田姓駕駛進行酒測，酒測值為0，事故發生之詳細原因，警方仍在調查釐清中。針對王婦不幸離世，警方後續也將報請檢察官相驗釐清死因。

本文章來自《桃園電子報》。原文：【有片】離奇！新屋65歲婦遭曳引車撞擦挫傷 出院當晚不幸猝逝

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