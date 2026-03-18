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嘉義警處理事故遭追撞 警車嚴重毀損、肇事駕駛送醫
嘉義縣布袋鎮台61線北上276.3公里處今早發生追撞事故，警方前往處理一起車禍時，將警車停放路肩警戒，並在後方設置交通錐警示，未料遭一輛轎車高速追撞，警車後方嚴重損壞，轎車駕駛林姓男子輕傷送醫，現場員警均未受傷，詳細肇事原因仍待進一步釐清。
台61線北上276.3公里處今早7時許發生車禍，有一輛大貨車與一輛轎車相撞，布袋分局布袋聯合所員警獲報前往處理，將警車停放在事故車輛後方，設置交通錐警戒，未料處理接近尾聲時，員警在路肩整理資料，後方一輛轎車突然追撞巡邏車，衝擊力道猛烈，警車後方嚴重損壞。
警方表示，肇事車輛由林姓男子駕駛，撞擊後造成其本人肢體疼痛，意識清楚，經消防人員初步處置後，送往台南柳營奇美醫院治療，提醒民眾行經交通事故處理路段時，務必減速慢行、提高警覺，並遵循現場的警示設施及員警指揮，避免二次事故發生。
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