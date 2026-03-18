嘉義警處理事故遭追撞 警車嚴重毀損、肇事駕駛送醫

60歲李姓婦人今年2月6日下午酒後大鬧超商；她到高雄市新興區某超商，疑結帳時不夠錢，竟拿酒瓶猛擊女店員，致女店員頭破血流，整間超商也被她弄到一片狼藉，高雄地檢署偵結，依傷害等罪嫌起訴李女。

2026-03-18 12:47