快訊

台股收漲512點攻上34000 台積電上漲35元收1,905元

省錢也能喝星巴克？小資族神功略曝光 一杯咖啡只要40元

以色列狂轟黎巴嫩已釀800死！大樓遇襲倒塌 原地消失畫面曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄6旬婦酒後失控大鬧超商 女店員遭酒瓶砸傷掛彩

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

60歲李姓婦人今年2月6日下午酒後大鬧超商；她到高雄市新興區某超商，疑結帳時不夠錢，竟拿酒瓶猛擊女店員，致女店員頭破血流，整間超商也被她弄到一片狼藉，高雄地檢署偵結，依傷害等罪嫌起訴李女。

檢警調查，2月6日下午2時30分許，李姓婦人到高雄市新興區中山一路某超商，他她到櫃檯結帳，疑似酒後情緒不佳，與潘姓女店員（28歲）起口角，竟拿酒瓶涉嫌砸破潘女頭部，當場血流滿面。

警方到場時立即制伏李婦，將潘姓女店員送醫，潘女意識清楚，暫無生命危險。據悉，李婦是街友，警方依殺人未遂罪嫌查辦李婦。

高雄地檢署偵辦時，李婦坦承犯行；28歲潘女雖主張李婦行為涉犯殺人未遂罪，但檢察官審酌潘女傷勢僅2至3公分，送醫時意識清楚，就醫全程僅約1小時，並無開刀或輸血，且未造成顱骨骨折或顱內出血，顯示傷勢未達立即生命危險程度。

檢方認為，李婦僅持酒瓶揮擊1次，也未持破碎酒瓶切割頸部等要害；且雙方素不相識並無仇隙，僅因應對態度起衝突，難認有殺人動機，全案偵結後依傷害等罪嫌起訴。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

李姓婦人被趕到的員警逮捕，雄檢依傷害等罪嫌起訴。圖／讀者提供
李姓婦人被趕到的員警逮捕，雄檢依傷害等罪嫌起訴。圖／讀者提供

李婦大鬧超商，超商內一片狼籍，雄檢依傷害等罪嫌起訴。圖／讀者提供
李婦大鬧超商，超商內一片狼籍，雄檢依傷害等罪嫌起訴。圖／讀者提供

高雄 高雄市 店員 超商

延伸閱讀

北市大同深夜鬥毆9人全到案 依傷害、聚眾鬥毆等罪嫌送辦

質疑黑道介入文化路夜市 自治會控攤販受傷警不作為將赴市府陳抗

毒駕奪命！三寶媽出殯網掀怒火 妹泣：判重刑、求修法

桃園蘆竹驚世女婿釘死房門縱火燒丈母娘險出人命 一審判8年8月

相關新聞

北市南港工安意外！19樓摔落地下5樓 工人軀幹斷體死亡

台北市南港區發生工安意外事件，一名約60歲男子今上午9時許在南港路某建築工地整理物料時，從19樓墜落至地下5樓，軀幹斷體，當場死亡，消防隊獲報到場檢查後未送醫，警方正在調查事發經過。

苗栗警勤加給優化上路 溯自3月1日生效、自4月開始核發津貼

行政院為肯定警察同仁的辛勞與付出，日前修正警察人員警勤加給表，除了刑事警察人員「刑事加成」外，另各縣（市）政府得依勤務繁重程度發放警勤加給「勤務繁重加成」；對此，苗栗縣警局今天公布將自4月開始核發，並溯自同年3月1日生效，藉以提升員警福利與工作士氣。

影／離奇！新屋65歲婦遭曳引車撞擦挫傷 出院當晚不幸猝逝

桃園市新屋區16日上午8時11分許發生一起離奇車禍。一名65歲王姓婦人在快速路七段與1670巷口突然走入車道，與一名35歲田姓男子駕駛的貨運曳引車發生擦撞。王婦當時雖僅受擦挫傷並送醫治療，未料出院返家後，竟在當晚不幸離世。

高雄仁武大車追撞機車 52歲女騎士命危

高雄市今天中午發生曳引車追撞機車事故，女機車騎士無呼吸心跳，送醫急救。警方獲報到場處理，確實肇事原因由警方調查中。

嘉義警處理事故遭追撞 警車嚴重毀損、肇事駕駛送醫

嘉義縣布袋鎮台61線北上276.3公里處今早發生追撞事故，警方前往處理一起車禍時，將警車停放路肩警戒，並在後方設置交通錐警示，未料遭一輛轎車高速追撞，警車後方嚴重損壞，轎車駕駛林姓男子輕傷送醫，現場員警均未受傷，詳細肇事原因仍待進一步釐清。

高雄6旬婦酒後失控大鬧超商 女店員遭酒瓶砸傷掛彩

60歲李姓婦人今年2月6日下午酒後大鬧超商；她到高雄市新興區某超商，疑結帳時不夠錢，竟拿酒瓶猛擊女店員，致女店員頭破血流，整間超商也被她弄到一片狼藉，高雄地檢署偵結，依傷害等罪嫌起訴李女。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。