高雄6旬婦酒後失控大鬧超商 女店員遭酒瓶砸傷掛彩

60歲李姓婦人今年2月6日下午酒後大鬧超商；她到高雄市新興區某超商，疑結帳時不夠錢，竟拿酒瓶猛擊女店員，致女店員頭破血流，整間超商也被她弄到一片狼藉，高雄地檢署偵結，依傷害等罪嫌起訴李女。

檢警調查，2月6日下午2時30分許，李姓婦人到高雄市新興區中山一路某超商，他她到櫃檯結帳，疑似酒後情緒不佳，與潘姓女店員（28歲）起口角，竟拿酒瓶涉嫌砸破潘女頭部，當場血流滿面。

警方到場時立即制伏李婦，將潘姓女店員送醫，潘女意識清楚，暫無生命危險。據悉，李婦是街友，警方依殺人未遂罪嫌查辦李婦。

高雄地檢署偵辦時，李婦坦承犯行；28歲潘女雖主張李婦行為涉犯殺人未遂罪，但檢察官審酌潘女傷勢僅2至3公分，送醫時意識清楚，就醫全程僅約1小時，並無開刀或輸血，且未造成顱骨骨折或顱內出血，顯示傷勢未達立即生命危險程度。

檢方認為，李婦僅持酒瓶揮擊1次，也未持破碎酒瓶切割頸部等要害；且雙方素不相識並無仇隙，僅因應對態度起衝突，難認有殺人動機，全案偵結後依傷害等罪嫌起訴。

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李姓婦人被趕到的員警逮捕，雄檢依傷害等罪嫌起訴。圖／讀者提供