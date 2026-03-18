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影／台中沙鹿山坡地雜草起火 燃燒逾千平方公尺…消防1小時內撲滅
天乾物燥！今天上午9時57分，台中市沙鹿區東晉東路58-101號後側山坡地發生火警，起火地點鄰近公墓，現場雜草及廢棄物燃燒，面積約達1000平方公尺，濃烈火煙造成在國道三號南下沙鹿路段清晰可見，場面一度相當驚人，所幸消防人員到場後全力灌救，歷經近一小時的奮力搶救，於上午10時45分成功壓制火勢，並持續進行殘火處理。
台中市消防局表示，接獲報案後，隨即出動沙鹿分隊、犁份分隊及清泉分隊共3個分隊出動，合計7輛消防車、15名人員緊急馳援，由沙鹿分隊分隊長吳振淞帶隊指揮搶救；消防人員於上午近11時成功壓制火勢，目前正展開殘火處理，所幸此次火災無人員傷亡。目前起火原因尚待釐清，已交由火調科人員進一步調查。
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