影／台中沙鹿山坡地雜草起火 燃燒逾千平方公尺…消防1小時內撲滅

彰化縣芳苑鄉永興海埔地昨天發現一輛吉普車在潮間帶載浮載沉，漁民趕緊報案，消防局及海巡署人員還出動人員及搜救器材到場救援，最後發現原來是10天前一名男子疑似把車開下蚵道，卻卡住動彈不得，最後棄車上岸，讓大家虛驚一場，也呼籲民眾應注意漲退潮時間，以策安全。

2026-03-18 10:59