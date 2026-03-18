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中風翁外出失聯無助坐橋上 平鎮警靠「藥袋」送他回家

桃園電子報／ 桃園電子報

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所幸員警巡邏時在橋上及時發現老翁。圖：警方提供

桃園市一名患有中風後遺症的72歲陳姓老翁，昨(17)日上午獨自離家後失去聯繫，家屬尋找未果，緊急報警協尋。所幸平鎮警分局員警巡邏時在橋上及時發現老翁，透過隨身藥袋查明身分，老翁終得平安返家。

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員警在老翁身上發現就診藥袋，順利查出他的身分。圖：警方提供

平鎮派出所長章駿城表示，家住楊梅的陳翁，昨日上午告知家人欲搭乘火車前往新竹。家人起初不以為意，然而到了中午用餐時分，卻發現老翁已不知去向。家人在住家附近四處尋找未果，擔憂老翁恐發生意外，隨即焦急地前往鄰近派出所報案，請求緊急協尋。

所幸巡邏員警杜炳杰、林偉傑及范冠廷經過南東路南天橋時，發現老翁獨自呆坐在橋上、神情茫然，員警隨即停車上前將其引導至安全地點。然而老翁面對員警詢問，始終無法清楚表達語意，員警見狀，決定先將老翁帶返所內休息。

經仔細檢視老翁隨身物品，員警在老翁身上發現就診藥袋，順利查出他的身分，並確認老翁正是家屬通報協尋的當事人。經通知家屬到場後，老翁妻子見丈夫平安無事，激動地頻頻向員警道謝，並表示老翁過年期間因中風導致腦部受損，此後時常會無意識地做出危險行為，幸虧此次員警機警處置，丈夫才得以平安返家。

本文章來自《桃園電子報》。原文：中風翁外出失聯無助坐橋上 平鎮警靠「藥袋」送他回家

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