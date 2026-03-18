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龜山警攜手龍華科大 強化外籍生犯罪預防觀念

桃園電子報／ 桃園電子報

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龜山警分局外事警察於3月17日前往龍華科技大學辦理「外籍學生犯罪預防與生活安全宣導」活動。圖：警方提供

為提升在台外籍學生對我國法令規定及生活安全的認識，避免因語言與文化差異而誤觸法網，桃園市龜山警分局外事警察於3月17日前往龍華科技大學辦理「外籍學生犯罪預防與生活安全宣導」活動，此次宣導共辦理3場次，透過多語言簡報、案例影片及互動交流方式，向在校國際專修部及新南向專班共計約420名越南籍學生，宣導防制人口販運、勞動剝削、毒品危害防制、反詐騙及常見交通違規等議題，協助學生建立正確法律規範與安全觀念，現場反應熱烈。

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透過多語言簡報、案例影片及互動交流方式，協助學生建立正確法律規範與安全觀念，現場反應熱烈。圖：警方提供

龜山分局表示，部分外籍學生對我國法律制度、交通規定及打工相關法令不熟悉，容易在不知情的情況下觸法。依統計資料顯示，轄內外籍人士涉案類型以「詐欺犯罪」比例較高，因此警方特別加強反詐騙宣導，提醒學生切勿出借或販售金融帳戶、提款卡或手機門號，以免遭不法集團利用成為詐欺車手，進而影響個人居留身分與未來發展，活動中透過案例影片說明常見犯罪手法，並安排有獎徵答與意見交流，提升宣導效果。

此外，警方也說明，今年1月31日起實施的無照駕駛加重處罰新制，提醒學生未取得我國駕照即駕駛汽機車，汽車最高可處6萬元罰鍰、機車最高3萬6000元，並將當場移置保管車輛及參加道路交通安全講習。

龜山分局長張鶴瓊表示，未來將持續與轄內學校合作辦理犯罪預防宣導，並呼籲外籍學生如遇治安或人身安全問題可撥打110報案，如遇疑似詐騙可撥打165反詐騙專線，或利用1990外來人士在台生活諮詢服務熱線尋求多語協助，共同營造安全友善的學習與生活環境。

本文章來自《桃園電子報》。原文：龜山警攜手龍華科大 強化外籍生犯罪預防觀念

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