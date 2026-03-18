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上班尖峰9車撞一團 國道1號南向高雄路竹段連3起車禍

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

國道1號南下路竹路段今天上午上班尖峰時刻接連發生連環車禍，甚至3起事故竟是在同一時間、路段連續發生，共波及9輛自小客車，造成2名駕駛受傷送醫，事故一度造成後方車流嚴重回堵，影響上班車流，所幸上午9時過後已順利排除，全線恢復通車。

國道警方表示，國道南下339公里處、路竹路段因上午車流量大、壅塞，接連發生事故，第一起事故為28歲廖姓男子駕駛自小客車，疑因未保持行車安全距離，追撞前方由52歲辜姓女子駕駛的車輛。

隨後，後方40歲張姓女子駕駛的自小客車閃避不及，再次撞上廖男車輛，這起3車追撞事故造成其中2名駕駛手腳擦挫傷，分別由救護車送往義大醫院及路竹秀傳醫院救治，所幸皆無大礙。

第一起事故3車追撞後，同一路段受前方突發狀況影響，又連帶引發第2起追撞事故，造成4輛自小客車追撞，沒想到因瞬間事故連鎖效應，竟又造成後方再發生第3起、2輛自小客車追撞，所幸這兩起車禍僅有車體受損，並未造成人員受傷。

國道警方獲報後，迅速派員趕抵現場進行交通管制與事故測繪，歷經近1小時將肇事車輛全數移置。警方呼籲，用路人開車務必遵守行車安全規定，隨時注意車前狀態並與前車保持適當安全距離，切勿分心或疲勞駕駛，以維護自身與他人的用路安全。

國道1號南下路竹路段今天上午接連發生3起車禍，波及9輛自小客車。記者巫鴻瑋／翻攝
國道1號南下路竹路段今天上午接連發生3起車禍，波及9輛自小客車。記者巫鴻瑋／翻攝

國道 車禍 交通管制

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