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阿里山櫻花季老字號高峰飯店火警遊客驚魂撤離 業者致歉停業3個月

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

正值嘉義縣阿里山國家森林遊樂區櫻花季旅遊旺季，遊樂區內知名老字號旅宿高峰大飯店，昨天深夜突發火警，火勢一度延燒波及鄰近的文山賓館。當時2館皆為滿房狀態，所幸在消防人員引導下，超過180名旅客全數安全疏散，無人傷亡，虛驚一場。

消防局調查，火勢起於高峰大飯店2至3樓間儲藏室，內部堆放飯店備品，疑為火源起點。消防人員獲報迅速進場控制火勢，逐層引導住客撤離。櫻花季人潮高峰，現場氣氛緊張，但整體疏散過程順利，未釀成傷亡。至於是否電線走火或其他因素引發，待消防局火調人員鑑識釐清。

高峰大飯店由林務局退休人員、百歲人瑞陳清祥創立，至今近半世紀歷史，目前由兒子、嘉縣旅館公會前理事長陳昆茂經營。火警發生後，陳昆茂宣布飯店將暫停營業3個月進行整修。他強調，將全力配合火調調查，也會對事件負起責任。

對於受影響旅客，業者啟動安置機制，協助轉介園區其他住宿設施，或安排至自有另1棟旅館續住，確保行程不受影響。對於後續訂房旅客，也將主動協助轉訂其他飯店，降低衝擊。這起火警也引起縣長翁章梁、市長黃敏惠致電陳昆茂關心。

陳清祥父子長年深耕地方公益，父子捐贈救護車、提供獎助學金，守護阿里山偏鄉醫療與教育資源，累積良好口碑。突如其來火警，讓遊客與在地居民感到震驚，所幸無人傷亡，外界也期盼這間見證阿里山發展歷史的老字號飯店，能在整修後重新出發，浴火重生，再迎旅人。

百歲阿里山耆老陳清祥年少在林場工作，年老耳聰目明，有著驚人記憶，被稱為「活的阿 里山、阿里山活字典」，3年前在子女鼓勵下學素描畫，將記憶中的百年阿里山風華，拿筆畫出，躍然紙上，去年初在嘉市文化局舉辦世紀風華百年足跡畫展開幕，50多名子孫開枝散葉，定居美國、英國、日本及澳洲，齊聚團圓。

正值嘉義縣阿里山國家森林遊樂區櫻花季旅遊旺季，遊樂區內知名老字號旅宿高峰大飯店，昨天深夜突發火警。圖／民眾提供
正值嘉義縣阿里山國家森林遊樂區櫻花季旅遊旺季，遊樂區內知名老字號旅宿高峰大飯店，昨天深夜突發火警。圖／民眾提供

正值嘉義縣阿里山國家森林遊樂區櫻花季旅遊旺季，遊樂區內知名老字號旅宿高峰大飯店，昨天深夜突發火警，火勢一度延燒波及鄰近的文山賓館。當時2館皆為滿房狀態，所幸在消防人員引導下，超過180名旅客全數安全疏散，無人傷亡，虛驚一場。圖／嘉縣消防局提供
正值嘉義縣阿里山國家森林遊樂區櫻花季旅遊旺季，遊樂區內知名老字號旅宿高峰大飯店，昨天深夜突發火警，火勢一度延燒波及鄰近的文山賓館。當時2館皆為滿房狀態，所幸在消防人員引導下，超過180名旅客全數安全疏散，無人傷亡，虛驚一場。圖／嘉縣消防局提供

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