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影／吉普車的奇幻漂流 彰化芳苑潮間帶「浮」10天漁民急報案
彰化縣芳苑鄉永興海埔地昨天發現一輛吉普車在潮間帶載浮載沉，漁民趕緊報案，消防局及海巡署人員還出動人員及搜救器材到場救援，最後發現原來是10天前一名男子疑似把車開下蚵道，卻卡住動彈不得，最後棄車上岸，讓大家虛驚一場，也呼籲民眾應注意漲退潮時間，以策安全。
芳苑警分局昨天接獲報案，有車子在永興海埔地載浮載沉，即連絡消防局及海巡署人員出動救援，由於當時是漲潮時間，搜救人員先操作無人機前往勘查，發現吉普車內似乎無人受困，因此在退潮時才能進行相關作業。
警方追查發現，原來這部吉普車早在9 日就被沖在潮間帶載浮載沉長達10天的「奇幻之旅」，一名男子9日將吉普車開下蚵道，車子疑因故障卡在蚵道，車主緊急連絡修車廠要拖吊維修，卻又遇上漲潮，只好棄車離開。
警方也提醒民眾，潮間帶及蚵道經常發生民眾不暗潮退潮而車輛受困情形，呼籲一定要注意漲退潮時間，以免發生危險。
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