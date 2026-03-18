北市大同深夜鬥毆9人全到案 依傷害、聚眾鬥毆等罪嫌送辦

許姓、連姓男子近日因情感糾紛各自糾眾談判，一言不合大打出手，過程中持刀及鎮暴槍互傷，警方介入昨已陸續將涉案9人查處到案，詢後依聚眾鬥毆、傷害等罪嫌全數移送士林地檢署偵辦。

警方調查，20歲連男懷疑女友鬧分手與20歲許男有關，雙方3月16日深夜10時許相約台北市大同區大龍街一處巷弄談判，連男找6名友人到場助陣，許男也帶1名友人同行，雙方一言不合大打出手，連男一方持鎮暴槍擊發威嚇，許男也亮出尖刀反擊，雙方人員掛彩後四散逃逸。

警方獲報介入，在現場查獲鎮暴槍1把，初步逮回許、連等5人，昨陸續將其餘4人查緝到案，9人落網多坦承犯行，但對糾紛始末各說各話，警詢後分別依聚眾鬥毆、傷害等罪嫌將9人移送士林地檢署偵辦。