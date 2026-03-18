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酒駕女轉彎連撞對向轎車與貨車 兩人受傷警方調查肇事原因

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

張姓女子涉嫌酒後開車，今天凌晨要從堵南街右轉彎要駛過千祥橋時，先後撞上對向唐女駕駛的轎車、李男駕駛的大貨車。唐女傷勢嚴重，受困駕駛駛座，消防員救出後送醫。張女也受傷送醫，同車2名乘客和李男未受傷。張女接受酒測數值為0.56mg/l，警方依公共危險罪嫌調查中。

基隆市消防局「119」救災救護指揮中心今天凌晨0時29分接獲報案，千祥橋頭發生車禍後，派遣七堵、百福分隊出動消防車3輛、救護車2輛及消防人員11人前往搶救。

消防人員抵達現場，發現2輛轎車前座的安全囊都爆開了，大貨車也受損。28歲張女和車上的2名乘客、李男都已下車，但65歲唐女疑因猛烈撞擊，左手骨折、前胸和脖子都有擦挫傷，受困駕駛座。

消防人員用墊塊穩固唐女的轎車後，消防員進入車子評估傷勢及救援，也有消防人員在車子的外側，破壞駕駛座的車門，將在唐女固定在長背板救出車外送醫；張女也因受傷送醫。

警方獲報後到場測繪拍照採證，並對3名駕駛人進行酒精測試，張女酒測值0.56mg/l，李男和唐女為0。警方將張女帶回派出所製作筆錄，依公共危險罪嫌偵辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

張女今天凌晨涉嫌酒後車，在基隆市堵南街右轉彎時，與對向唐女駕駛的轎車、李男駕駛的大貨車發生碰撞。唐女受困駕駛駛座，消防員救出後送醫。張女酒測數值0.56mg/l，警方依公共危險罪嫌調查中。記者邱瑞杰／翻攝
張女今天凌晨涉嫌酒後車，在基隆市堵南街右轉彎時，與對向唐女駕駛的轎車、李男駕駛的大貨車發生碰撞。唐女受困駕駛駛座，消防員救出後送醫。張女酒測數值0.56mg/l，警方依公共危險罪嫌調查中。記者邱瑞杰／翻攝

張女今天凌晨涉嫌酒後車，在基隆市堵南街右轉彎時，與對向唐女駕駛的轎車、李男駕駛的大貨車發生碰撞。唐女受困駕駛駛座，消防員救出後送醫。張女酒測數值0.56mg/l，警方依公共危險罪嫌調查中。記者邱瑞杰／翻攝
張女今天凌晨涉嫌酒後車，在基隆市堵南街右轉彎時，與對向唐女駕駛的轎車、李男駕駛的大貨車發生碰撞。唐女受困駕駛駛座，消防員救出後送醫。張女酒測數值0.56mg/l，警方依公共危險罪嫌調查中。記者邱瑞杰／翻攝

張女今天凌晨涉嫌酒後車，在基隆市堵南街右轉彎時，與對向唐女駕駛的轎車、李男駕駛的大貨車發生碰撞。唐女受困駕駛駛座，消防員救出後送醫。張女酒測數值0.56mg/l，警方依公共危險罪嫌調查中。記者邱瑞杰／翻攝
張女今天凌晨涉嫌酒後車，在基隆市堵南街右轉彎時，與對向唐女駕駛的轎車、李男駕駛的大貨車發生碰撞。唐女受困駕駛駛座，消防員救出後送醫。張女酒測數值0.56mg/l，警方依公共危險罪嫌調查中。記者邱瑞杰／翻攝

消防人員

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