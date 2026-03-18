聽新聞
0:00 / 0:00
酒駕女轉彎連撞對向轎車與貨車 兩人受傷警方調查肇事原因
張姓女子涉嫌酒後開車，今天凌晨要從堵南街右轉彎要駛過千祥橋時，先後撞上對向唐女駕駛的轎車、李男駕駛的大貨車。唐女傷勢嚴重，受困駕駛駛座，消防員救出後送醫。張女也受傷送醫，同車2名乘客和李男未受傷。張女接受酒測數值為0.56mg/l，警方依公共危險罪嫌調查中。
基隆市消防局「119」救災救護指揮中心今天凌晨0時29分接獲報案，千祥橋頭發生車禍後，派遣七堵、百福分隊出動消防車3輛、救護車2輛及消防人員11人前往搶救。
消防人員抵達現場，發現2輛轎車前座的安全囊都爆開了，大貨車也受損。28歲張女和車上的2名乘客、李男都已下車，但65歲唐女疑因猛烈撞擊，左手骨折、前胸和脖子都有擦挫傷，受困駕駛座。
消防人員用墊塊穩固唐女的轎車後，消防員進入車子評估傷勢及救援，也有消防人員在車子的外側，破壞駕駛座的車門，將在唐女固定在長背板救出車外送醫；張女也因受傷送醫。
警方獲報後到場測繪拍照採證，並對3名駕駛人進行酒精測試，張女酒測值0.56mg/l，李男和唐女為0。警方將張女帶回派出所製作筆錄，依公共危險罪嫌偵辦。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。