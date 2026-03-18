防拖吊流氓...陳宥丞促蔣萬安設「台北版1999道路救援平台」

雙北桃園接連發生高價拖吊爭議，有拖吊業者利用道路救援漫天喊價收高費用，北市刑警大隊昨拘提拖吊業者蔡姓男子等6人，初步清查涉案20餘件，依詐欺、恐嚇等罪嫌偵辦。議員陳宥丞說，他會持續協助受害求償、並督促市府加速成立「台北版1999道路救援平台」。

最近屢屢爆出拖吊爭議，有民眾車子拋錨拖吊不到十公里要價十萬元；議員陳宥丞也接獲騎士陳情，機車拖吊竟也被索價四萬多元。市長蔣萬安還在市政會議震怒，批評根本是趁火打劫。

北市議員陳宥丞說，北市刑大昨攻堅，已經將這群「拖吊流氓繩之以法！」這群犯罪集團分工細膩，登記至少3間人頭公司躲避追查，並豪砸廣告費占據搜尋頁面，誘騙無助的車主上鉤。現場除了逮人，警方也當場查扣了多輛被該集團用來進行天價拖車的拖吊車，因為這不僅是消費爭議，更是嚴重的組織犯罪，犯罪工具必須阻斷。

陳說，雖主嫌已落網，但這只是解決問題的第一步。他會持續追蹤，協助受害者求償： 既然已經確認是犯罪行為，就必須讓先前被恐嚇勒索的車主，可以有申訴管道，市府更應協助法律救濟。

第二，加速推動「官方認證救援平台」：他會繼續督促市府落實「台北版1999道路救援平台」，民眾在市區車輛發生故障時，可以透過1999專線來聯繫合格拖吊業者，從制度面上徹底切斷詐騙集團的廣告誘因，讓市民在無助時有政府可以依靠。

「車輛拋錨時請務必保持冷靜，優先尋求保險或原廠救援。」陳說，感謝北市刑大同仁，在接獲陳情與質詢後不眠不休地蒐證，最終以鐵腕行動收網。民眾若遇到疑似惡意抬價，請立即報警。