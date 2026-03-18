聽新聞
0:00 / 0:00
影／台中男看到別人的Ubike沒鎖 騎走花了1700元有刑責
台中市沈姓男子14日租借YouBike單車前往北區，但因車輛未鎖，遭詹姓男子以「掉包」方式換走，沈報案後發現，該輛單車又被詹男騎了一天，費用達1700元，因沈男已報案，微笑單車公司僅跟沈收取遭掉包前的費用10元，詹男在昨天落網，警方將依侵占罪送辦。
第二警分局14日下午5時許接獲沈姓男子報案，沈稱他在台中一中站點租借YouBike後，騎乘至北區育才北路一帶用餐，將車輛停放於店外未上鎖，待用餐結束欲歸還車輛時，卻發現停放於原處的YouBike，非原租借車輛，疑遭「掉包」。
沈男隨即向店家調閱監視器影像，發現同日6時22分許，一名同樣騎乘YouBike的男子行經現場時，涉嫌將兩車互換後騎離。
沈男向警方報案，警方立即受理，協助通報YouBike公司釐清權益，確認僅需負擔遺失前的使用費10元。
警方查出涉掉包的是詹姓男子（41歲）昨天已落網，詹男將沈男租借的單車掉包後，又騎乘了一天多，產生了1700多元的費用，警詢後依侵占罪，移送法辦。
第二警分局長鍾承志說，公共自行車為便利大眾的交通工具，民眾租借使用時，務必養成停車即上鎖之習慣，避免遭人誤騎或惡意調包，導致費用爭議或權益受損。若發現車輛異常或疑似遭竊情形，應立即通報業者或向警方報案，共同維護公共運具之使用秩序與安全。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。