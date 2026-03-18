影／台中男看到別人的Ubike沒鎖 騎走花了1700元有刑責

台中市沈姓男子14日租借YouBike單車前往北區，但因車輛未鎖，遭詹姓男子以「掉包」方式換走，沈報案後發現，該輛單車又被詹男騎了一天，費用達1700元，因沈男已報案，微笑單車公司僅跟沈收取遭掉包前的費用10元，詹男在昨天落網，警方將依侵占罪送辦。

第二警分局14日下午5時許接獲沈姓男子報案，沈稱他在台中一中站點租借YouBike後，騎乘至北區育才北路一帶用餐，將車輛停放於店外未上鎖，待用餐結束欲歸還車輛時，卻發現停放於原處的YouBike，非原租借車輛，疑遭「掉包」。

沈男隨即向店家調閱監視器影像，發現同日6時22分許，一名同樣騎乘YouBike的男子行經現場時，涉嫌將兩車互換後騎離。

沈男向警方報案，警方立即受理，協助通報YouBike公司釐清權益，確認僅需負擔遺失前的使用費10元。

警方查出涉掉包的是詹姓男子（41歲）昨天已落網，詹男將沈男租借的單車掉包後，又騎乘了一天多，產生了1700多元的費用，警詢後依侵占罪，移送法辦。

第二警分局長鍾承志說，公共自行車為便利大眾的交通工具，民眾租借使用時，務必養成停車即上鎖之習慣，避免遭人誤騎或惡意調包，導致費用爭議或權益受損。若發現車輛異常或疑似遭竊情形，應立即通報業者或向警方報案，共同維護公共運具之使用秩序與安全。

台中市詹姓男子14日涉掉包別人的YouBike單車，騎走花了1700元的費用。記者陳宏睿／翻攝