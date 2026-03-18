火滅1小時又冒煙！屏東太陽能板大火 周春米：徹查原因必要時重罰

屏東縣林邊鄉一處太陽能板戶外暫置場昨17日中午發生火警，消防局出動40多人警義消到場，火勢下午4時控制，今18日凌晨2時57分火勢撲滅，未料清晨4時許又竄煙，到場持續灑水降溫，現場出動6台怪手開挖；縣長周春米表示，徹查失火原因，若因管理不當釀公共危險，應依法重罰。

屏東縣府表示，17日中午12時許，消防局受理林邊鄉慈恩五村附近通報火警，現場是銧昊股份有限公司太陽能板製料廠製料區的太陽能板成品起火燃燒，派遣第三大隊及林邊、東港、南州、佳冬、新埤、崁頂等分隊，共計出動16車、警消32人、義消10人，18日下午午4時07分左右控制火勢，現場燃燒面積約8000平方公尺，出動6輛怪手開挖，避免深層燃燒。

消防局人員在場持續殘火處理、安全檢查，直到今天凌晨2時57分火勢撲滅，未料過1個多小時後，清晨4時許，現場又竄出煙，消防局出動人車到場。

環保局接獲通報後，同步啟動空氣品質監測及周邊巡查。屏東縣府初步調查，此次太陽能材料暫置場事故，非發電設施本體，其下風處附近感測器監測結果，火警期間PM2.5濃度約為每立方公尺10至25微克，屬普通等級，雖尚未發現重大汙染擴散，環保局提醒附近民眾適度做好個人防護措施。

縣長周春米表示，消防局後續依火災調查結果釐清起火原因，並責令環保局配合消防局火調，倘若查明是業者堆置不當引發自燃，將依「空氣汙染防制法」規定可裁處10萬元以上500萬元以下罰鍰。

周春米說，針對事故後續廢棄太陽能板及相關材料，要求環保局依相關規定督促業者辦理，避免二次汙染。

屏東縣林邊鄉一處太陽能板戶外暫置場昨18日中午發生火警，消防局出動大量人車到場。圖／屏東縣消防局提供

屏東縣林邊鄉一處太陽能板戶外暫置場昨18日中午發生火警，消防局出動大量人車到場。圖／屏東縣消防局提供

屏東縣林邊鄉一處太陽能板戶外暫置場昨18日發生火警，消防局出動大量人車到場、環保局也啟動空氣品質監測與周邊巡查。圖／屏東縣府環保局提供

屏東縣林邊鄉一處太陽能板戶外暫置場昨18日中午發生火警，消防局出動大量人車到場。圖／屏東縣消防局提供

屏東縣林邊鄉一處太陽能板戶外暫置場昨18日中午發生火警，消防局出動大量人車到場。圖／屏東縣消防局提供

屏東縣林邊鄉一處太陽能板戶外暫置場昨18日中午發生火警，消防局出動大量人車到場。圖／屏東縣消防局提供