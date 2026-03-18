驚悚瞬間曝！桃園八德母女遭曳引車輾飛撞垃圾車 32歲媽與1歲幼女雙亡

桃園市八德區昨天傍晚發生一起駭人奪命車禍！32歲李女載著1歲朱女，行經中華、高城路口時，遭曳引車高速輾過，人車當場彈飛撞及正於外側車道沿路清運的垃圾車，母女送醫於昨深夜宣告不治；八德警方預計今天上午向桃園地檢署外勤檢察官進行相驗，釐清死因及肇事責任。

根據路口監視器畫面，當時中華路正值清潔隊沿線清運家戶垃圾，垃圾車於外側車道緩慢行駛，原行駛外側車道的李女，行經中華路、高城路口後，為閃避前方作業車輛，逕自往中線車道切入續行，不料此時同向後方曳引車直行而來，疑因車身高、視線死角未察覺機車位置，兩車瞬間碰撞，李女機車當場失控倒地，先後遭曳引車輾壓噴飛後，撞上路旁垃圾車。

119勤指中心昨天下午4時55分獲報，第一救災救護大隊茄苳分隊派遣11名消防人員、4輛救護車到場，發現李女與女兒均呈OHCA（到院前心肺功能停止），立即施以CPR等急救處置，李女由中路救護車送往敏盛醫院，女童則送往部桃醫院急救，母女倆仍於昨深夜相繼宣告不治。

八德警方調查，肇事曳引車由51歲趙姓男子駕駛，已依規定將車輛移置保管並採證釐清責任；另因母女遭輾壓後再撞上作業中的清潔車，該車駕駛也被列為關係人，將於今天上午報請桃園地檢署外勤檢察官前往桃園市殯葬管理所桃園館相驗遺體，詳細肇事原因仍待進一步釐清。

警方呼籲，駕駛大型車輛務必注意車輛視線死角，機車騎士行經大型車周邊應保持安全距離並提高警覺，以避免類似憾事再度發生。

八德區中華、高城路口附近昨午發生機車與曳引車的死亡車禍，騎車接送1歲女兒的32歲李女，疑似為了閃避清運作業的垃圾車，由外側車道切入中線車道，當場成為垃圾車與曳引車的夾心餅乾，機車因而失控摔車，母女倆及機車遭曳引車輾過，送醫不治。記者陳恩惠／翻攝

八德區中華、高城路口附近昨午發生機車與曳引車的死亡車禍，騎車接送1歲女兒的32歲李女，疑似為了閃避清運作業的垃圾車，由外側車道切入中線車道，當場成為垃圾車與曳引車的夾心餅乾，機車因而失控摔車，母女倆及機車遭曳引車輾過，送醫不治。記者陳恩惠／翻攝

八德區中華、高城路口附近昨午發生機車與曳引車的死亡車禍，騎車接送1歲女兒的32歲李女，疑似為了閃避清運作業的垃圾車，由外側車道切入中線車道，當場成為垃圾車與曳引車的夾心餅乾，機車因而失控摔車，母女倆及機車遭曳引車輾過，送醫不治。記者陳恩惠／翻攝

八德區中華、高城路口附近昨午發生機車與曳引車的死亡車禍，騎車接送1歲女兒的32歲李女，疑似為了閃避清運作業的垃圾車，由外側車道切入中線車道，當場成為垃圾車與曳引車的夾心餅乾，機車因而失控摔車，母女倆及機車遭曳引車輾過，送醫不治。記者陳恩惠／翻攝

八德區中華、高城路口附近昨午發生機車與曳引車的死亡車禍，騎車接送1歲女兒的32歲李女，疑似為了閃避清運作業的垃圾車，由外側車道切入中線車道，當場成為垃圾車與曳引車的夾心餅乾，機車因而失控摔車，母女倆及機車遭曳引車輾過，送醫不治。記者陳恩惠／翻攝