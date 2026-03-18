阿里山高峰飯店深夜起火 火勢猛烈一度蔓延文山賓館

台鐵1282次由新竹開往南港的區間車，昨深夜行經內壢至桃園間，於內壢車站北邊的遠東路平交道，意外撞上1名侵入軌道民眾，傷者於深夜11時20分緊急送醫救治，事故導致內壢至桃園間西正線受阻，一度改以東正線單線雙向行車，共有9列次通勤列車受影響延誤。

2026-03-18 01:21