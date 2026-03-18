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阿里山高峰飯店深夜起火 火勢猛烈一度蔓延文山賓館
嘉義縣阿里山高峰飯店深夜火警，昨晚11時許不明原因起火，火勢猛烈濃煙竄天，延燒至隔壁文山賓館，嘉義縣消防局派出10個分隊趕上山，布水線全力灌救，歷經將近3小時撲滅火勢，所幸飯店住宿旅客與工作人員及時疏散撤離，現場無人員受傷。
嘉義縣消防局指出，昨晚11時許接獲報案，阿里山鄉中正村附近發生建築物火警，隨即派遣各式消防車輛趕往支援。消防人員抵達後回報，起火建築為4層樓鋼筋混凝土構造建物，現場火勢已明顯燃燒並伴隨大量濃煙，立即拉水線灌救，同步確認館內人員撤離狀況，確保無人受困。
由於山區夜間氣溫偏低，加上火勢一度波及鄰近建築，消防人員持續控制火勢，避免災情擴大，火勢於今日凌晨2時33分撲滅。嘉義縣消防局表示，後續將調查起火原因，並提醒民眾住家及旅宿場所應裝設住宅用火災警報器，以利及早發現火警並爭取避難時間，降低火災風險。
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