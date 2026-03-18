基隆市3車相撞 轎車左前門凹陷 婦人受困駕駛座 消防員破壞車體救人

基隆市堵南街今天凌晨發生車禍，1輛大貨車和2輛轎車相互撞擊，2輛轎車的駕駛人都受傷。其中唐姓婦人因轎車變形，受困駕駛座，消防人員破壞車體才救出，將她和駕駛另1輛轎車的張姓女子，分送基隆長庚醫院急救，事故原因由警方調查中。

基隆市消防局「119」救災救護指揮中心今天凌晨0時29分接獲報案，七堵區堵南街在千祥橋頭發生車禍後，派遣七堵、百福分隊出動消防車3輛、救護車2輛及消防人員11名前往搶救。

消防人員抵達現場，看到一輛大貨車停在千祥橋往六堵方向的左側車道，28歲張女駕駛的黑色轎車，斜停在道路中央雙黃線上，65歲唐姓婦人駕駛的紅色轎車，停在路旁六堵抽水站的圍牆邊。

唐姓婦人因為駕駛的轎車嚴重受損，駕駛座的車門凹陷，受困在駕駛座。消防人員救出後，發現她的左手骨折，意識清楚，固定患部後送基隆長庚醫院急救。張姓女子發生車禍後自行脫困，意識清楚，也被送往長庚醫院急救。大貨車司機無大礙。

警方獲報後到場測繪拍照採證，並將對3名駕駛人進行酒精測試，調查有沒有酒後駕駛行為，並釐清事故發生過程。

基隆市堵南街今天凌晨發1輛大貨車和2輛轎車撞擊車禍，駕駛紅色轎車的60多歲婦人受困駕駛座，消防人員救出後，發現左手骨折，固定後送醫。記者邱瑞杰／翻攝

基隆市堵南街今天凌晨發1輛大貨車和2輛轎車撞擊車禍，駕駛紅色轎車的60多歲婦人受困駕駛座，消防人員救出後，發現左手骨折，固定後送醫。記者邱瑞杰／翻攝