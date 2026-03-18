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內壢火車站民眾深夜闖入軌道 遭台鐵區間車撞擊...午夜前排除

聯合報／ 記者陳恩惠鄭國樑／桃園即時報導

台鐵1282次由新竹開往南港的區間車，昨深夜行經內壢至桃園間，於內壢車站北邊的遠東路平交道，意外撞上1名侵入軌道民眾，傷者於深夜11時20分緊急送醫救治，事故導致內壢至桃園間西正線受阻，一度改以東正線單線雙向行車，共有9列次通勤列車受影響延誤。

台鐵昨晚緊急通報，事發車次為EMU900型電聯車（車號ED9432）執行的1282次區間車，昨晚9時43分由新竹開往南港預計11時47分可抵達，卻在10時47分時，列車由中壢站出發往桃園，途中未停靠內壢站。

據了解，列車離開中壢行駛不過5分鐘，就在通過內壢站之際的西正線（K63+153處）時，司機員驚見有1名民眾突然闖入軌道，列車煞車不及迎面撞上，車站人員通報鐵路警察及119救護人員趕赴現場。

事故發生後，1282次列車停於現場，最後一節車廂仍停留在內壢站月台範圍內，台鐵站務人員第一時間引導車上旅客下車，並安排轉乘隨後抵達的1048次列車；為了消化受影響的乘客，台鐵特別將該班1048次區間快車臨時改為「各站停車」，確保旅客能返家。

鐵路警察局台北分局派員到場進行蒐證，初步釐清事故原因及現場狀況，鑑識蒐證工作在深夜11時43分完成並獲得放行，事故列車1282次於11時49分從現場開出，由於車輛受損及班次調度，列車從內壢至南港間不載客，改以空車回送方式處理。

台鐵表示，桃園至中壢間的路段已於昨深夜11時49分起恢復雙向正常行車；根據統計，這起死傷意外共造成9列次列車延誤，累積總延誤時間達156分鐘，至於這位民眾為何在深夜闖入封閉路段軌道，目前正由鐵路警察進一步調查釐清中。

台鐵1282次由新竹開往南港的區間車，昨深夜行經內壢至桃園間，於內壢車站北邊的遠東路平交道，意外撞上1名侵入軌道民眾，這起事故共影響9列次通勤列車受延誤，昨深夜11時49分已排除事故，恢復雙向行車。圖／LINE社群「內壢大小事」提供
台鐵1282次由新竹開往南港的區間車，昨深夜行經內壢至桃園間，於內壢車站北邊的遠東路平交道，意外撞上1名侵入軌道民眾，這起事故共影響9列次通勤列車受延誤，昨深夜11時49分已排除事故，恢復雙向行車。圖／LINE社群「內壢大小事」提供

事故發生後，旅客被迫由內壢站換車，所幸列車最後一節車廂仍在內壢站月台邊。圖／LINE社群「內壢大小事」提供
事故發生後，旅客被迫由內壢站換車，所幸列車最後一節車廂仍在內壢站月台邊。圖／LINE社群「內壢大小事」提供

由於列車發生死傷事故，警方在鄰近的興仁路平交道及遠東路平交道進行管制。圖／LINE社群「內壢大小事」提供
由於列車發生死傷事故，警方在鄰近的興仁路平交道及遠東路平交道進行管制。圖／LINE社群「內壢大小事」提供

救護人員 新竹 桃園

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