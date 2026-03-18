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集體暴斃！高雄林園婦人涉毒米殺鴿群

聯合報／ 記者宋原彰林保光／高雄報導

<a href='/search/tagging/2/高雄' rel='高雄' data-rel='/2/245362' class='tag'><strong>高雄</strong></a>市林園區近日發生一名婦人將摻有劇毒農藥的白米，撒在廟前廣場餵食<a href='/search/tagging/2/鴿子' rel='鴿子' data-rel='/2/186774' class='tag'><strong>鴿子</strong></a>，造成24隻鴿子誤食後，集體從天空暴斃墜地。圖／民眾提供
高雄市林園區近日發生一名婦人將摻有劇毒農藥的白米，撒在廟前廣場餵食鴿子，造成24隻鴿子誤食後，集體從天空暴斃墜地。圖／民眾提供

高雄市林園區疑似有婦人以「毒米」殺害鴿子，廿四隻鴿子誤食後紛紛從空中墜地死亡，警方已循線鎖定涉案婦人，動保處已採樣檢測，若確定該婦人以毒物殺害鴿子，將依動物保護法開罰並函送法辦。

據了解，十五日上午有民眾在林園區某宮廟前廣場，目擊一名身穿桃紅色外套的婦人，撒白米餵食鴿群以後，短短約三分鐘內，有多隻鴿子接連墜落地面死亡，畫面相當駭人。

林園警分局獲報後派員到場，經調閱監視器，確認該名婦人騎機車到場後，先於廣場撒白米，幾分鐘後便離去，不久便有多隻鴿子落地死亡。

當地里長說，附近住戶都會在此餵鴿子或麻雀，可能因此造成周遭困擾，但孩童也可能因為摸地板，不小心誤食劇毒白米，直言婦人行為相當惡劣。

警方根據監視器影像，已鎖定涉案婦人，鴿子屍體及疑似毒餌已由動保處人員採樣，初步研判有毒白粉疑為氨基甲酸鹽類殺蟲殺卵劑，具劇毒性，將進行毒物檢測，後續會於現場加強宣導並張掛「請勿毒殺動物」紅布條。

動保處說，若使用藥物、槍械致複數動物死亡情節重大者，可處一年以上五年以下有期徒刑，併科五十萬至五百萬元罰金。

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