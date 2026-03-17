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搭捷運偷皮包…沙烏地阿拉伯盜刷信用卡 跨境集團港男扒手被抓

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

北市一名女子搭捷運被扒竊皮包致信用卡失竊，於沙烏地阿拉伯遭盜刷9萬元，警方昨拘提涉嫌扒竊的香港籍周姓男子，清查他3度來台在台北、高雄捷運涉及10餘件扒竊案，初估盜刷上百萬元，研判幕後有跨境扒竊盜刷集團指揮，今依竊盜、偽造文書、詐欺罪移送。

警方調查，北市一名女子本月11日搭北捷，從南京復興站進站至萬芳醫院站出站，收到銀行通知信用卡在沙烏地阿拉伯遭盜刷9萬元，她發現側背包的皮包遺失，皮包裝有證件、信用卡、提款卡及現金1萬3000元。

北市文山一警分局受理報案，與刑事警察大隊、捷運警察隊組專案小組，調閱監視器發現港籍56歲周姓男子在車廂從後方靠近被害人扒竊，在忠孝復興站下車，於廁所脫掉白色上衣換穿黑色上衣，出站步行、搭乘公車，再搭火車至桃園市投宿某旅館。

警方昨赴該旅館拘提周，調閱監視器及比對入出境紀錄等，查出他去年12月兩度搭機來台，分別在北捷、高捷扒竊共10多件，本月8日又入境，投宿北市某旅館，在北捷扒竊3件，共在境外盜刷上百萬元，尚在清查統計件數及金額。他否認犯案，警詢後今移送擴大清查，建請檢察官向法院聲押。

台北市一名女子搭捷運被扒竊皮包致信用卡失竊，於沙烏地阿拉伯遭盜刷9萬元，警方拘提涉嫌扒竊的香港籍周姓男子。記者李奕昕／翻攝
台北市一名女子搭捷運被扒竊皮包致信用卡失竊，於沙烏地阿拉伯遭盜刷9萬元，警方拘提涉嫌扒竊的香港籍周姓男子。記者李奕昕／翻攝

台北市一名女子搭捷運被扒竊皮包致信用卡失竊，於沙烏地阿拉伯遭盜刷9萬元，警方拘提涉嫌扒竊的香港籍周姓男子。記者李奕昕／翻攝
台北市一名女子搭捷運被扒竊皮包致信用卡失竊，於沙烏地阿拉伯遭盜刷9萬元，警方拘提涉嫌扒竊的香港籍周姓男子。記者李奕昕／翻攝

監視器 捷運 北市

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