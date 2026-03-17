屏東林邊太陽能板暫置場火警 細懸浮微粒普通級

屏東林邊一處太陽能板暫置場今天中午發生火警，無人傷亡，8000平方公尺面積延燒約4小時。屏東縣環保局表示，期間細懸浮微粒雖屬普通等級，提醒附近民眾仍應做好防護措施。

屏東縣政府消防局表示，今天中午12時8分受理林邊鄉慈恩五村附近火警案，派遣第三大隊、林邊、東港、南州、佳冬、新埤、崁頂等分隊，共10車18人前往，現場指揮官為第三大隊大隊長吳鳴迪，且同步通報警方及環保局前往。火警現場為太陽能板暫置場的太陽能板成品起火燃燒，燃燒面積約8000平方公尺，下午4時7分控制火勢。

屏東縣政府環保局表示，經查該暫置場下風處附近感測器的監測結果，期間PM2.5為每立方公尺10至25微克，屬普通等級，仍提醒附近民眾應做好防護措施。另外，依火調報告結果，若是廠商堆置不當引發自燃，環保局將依空氣污染防制法，裁處新台幣10萬元以上、500萬元以下罰鍰。

該再生能源公司發布聲明稿表示，發生火警的第一時間，啟動內部緊急應變機制，並通報消防單位到場處理。本事件未造成人員傷亡，現場作業人員均已完成疏散與清點，將持續以人員安全為最高優先原則。

聲明稿指出，起火區域為置放興建太陽能案場相關材料區域，並非太陽能發電案場、無爆炸危險，實際受影響數量仍在清查；將全力配合消防及相關主管機關釐清起火原因，進行全面安全檢討與改善；同時也將盡速完成損失盤點，確保後續營運穩定。