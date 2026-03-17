桃園聯結車和機車相撞 母與1歲女嬰倒地命危送醫搶救

桃園市八德區中華路今天下午近5時發生聯結車與機車碰撞事故，1名女子與1名約1歲女嬰倒臥路中，到場救護人員發現2人皆已OHCA（到院前心肺功能停止），經現場CPR急救後分送2家醫院搶救，肇事原因由警方調查釐清。

桃園市消防局指出，今日下午4時55分獲報八德區中華路發生交通事故，第一大隊茄苳分隊趕赴現場，發現1輛聯結車與1輛機車發生碰撞，1名女性患者及1名約1歲女嬰倒臥路面，2人均無意識、無呼吸、無脈搏，救護人員立即給予CPR等急救處置。

消防局表示，成年女子由中路救護車送往桃園敏盛醫院急救，1歲女嬰則由茄苳分隊救護車送往衛生福利部桃園醫院搶救。現場共出動消防人員11名、消防車1輛及救護車4輛投入救援。事故肇事原因及責任歸屬，仍由八德警分局進一步調查釐清。