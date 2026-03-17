拖吊場離職員工涉毒駕肇逃 新北交通局罰業者6千

新北汐止1輛拖吊車昨撞倒騎士後肇逃，駕駛被帶回毒品初篩呈陽性。交通局表示該男是委外民間拖吊場離職員工，潛入開走拖吊車肇事，針對拖吊業者管理不當將開罰6000元。

新北市警察局汐止分局指出，昨天上午7時許40歲高姓男子駕駛拖吊車行經汐止大同路二段時，撞到1輛微型二輪電動車，但高男未下車查看就駕車駛離。電動車騎士61歲賴女當下人車倒地擦挫傷，送往國泰醫院治療幸無大礙。

警方調查，高男當天發生擦撞事故後立即開車躲回位於新店的公司，警方立即循線將高男帶回。高男酒測值為0，但毒品初篩呈現安非他命陽性。

警方表示，高男涉肇事逃逸，將依刑法肇事致人受傷逃逸罪移請士林地檢署偵辦。毒駕部分則需待尿液檢驗結果，再進行後續程序。

新北市交通局指出，經了解高男是委外民間拖吊場的離職員工，昨天清晨5時許潛入拖吊保管場內開走拖吊車，在汐止區涉毒駕及肇事逃逸。據悉拖吊場業者也已向警方報案，將對高男提出告訴及求償。

交通局表示，針對拖吊業者管理不當部分，將依委外契約規範裁罰6千元，並要求各委外拖吊場加強員工考核與法治教育，並定期抽查司機身心狀態，維護公共安全。