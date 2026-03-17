快訊

新青安2.0四方向定調 利率水準至少2.3%以上

竹科台電變電所爆炸…他傷勢惡化不治再添1死 家屬赴廠區招魂

聽新聞
0:00 / 0:00

拖吊場離職員工涉毒駕肇逃 新北交通局罰業者6千

中央社／ 新北17日電

新北汐止1輛拖吊車昨撞倒騎士後肇逃，駕駛被帶回毒品初篩呈陽性。交通局表示該男是委外民間拖吊場離職員工，潛入開走拖吊車肇事，針對拖吊業者管理不當將開罰6000元。

新北市警察局汐止分局指出，昨天上午7時許40歲高姓男子駕駛拖吊車行經汐止大同路二段時，撞到1輛微型二輪電動車，但高男未下車查看就駕車駛離。電動車騎士61歲賴女當下人車倒地擦挫傷，送往國泰醫院治療幸無大礙。

警方調查，高男當天發生擦撞事故後立即開車躲回位於新店的公司，警方立即循線將高男帶回。高男酒測值為0，但毒品初篩呈現安非他命陽性。

警方表示，高男涉肇事逃逸，將依刑法肇事致人受傷逃逸罪移請士林地檢署偵辦。毒駕部分則需待尿液檢驗結果，再進行後續程序。

新北市交通局指出，經了解高男是委外民間拖吊場的離職員工，昨天清晨5時許潛入拖吊保管場內開走拖吊車，在汐止區涉毒駕及肇事逃逸。據悉拖吊場業者也已向警方報案，將對高男提出告訴及求償。

交通局表示，針對拖吊業者管理不當部分，將依委外契約規範裁罰6千元，並要求各委外拖吊場加強員工考核與法治教育，並定期抽查司機身心狀態，維護公共安全。

安非他命

延伸閱讀

喇叭聲爆糾紛！全家上前理論遭撞倒 老翁護妻怒駕車「回撞」被聲押

疑油門當剎車 7旬司機連撞8行人 同車太太也被拋出

高雄行車糾紛一家3口持棍攔車 駕駛被打換檔暴衝撞傷對方妻兒

三峽男肇事逃逸 警追捕開2槍仍未緝獲

相關新聞

喇叭聲爆糾紛！全家上前理論遭撞倒 老翁護妻怒駕車「回撞」被聲押

方姓男子昨天下午3時許行經高雄市河堤路，見前方鄒男開車右轉沒打方向燈，方男按喇叭後引來鄒男不滿，和妻子、兒子下車和方男理論，方見狀嚇得急倒車駛過，結果撞傷鄒妻、鄒兒，鄒男上車與方男當街上演「速度與激情」，連撞方男汽車3次，兩人被依殺人未遂罪嫌送辦，檢方複訊後聲押鄒男，方男7萬元交保。

國道一號后里段聯結車翻車 交通受阻搶通中

國道一號后里段今天傍晚發生翻車事故，聯結車翻車後橫躺車道，交通受阻，國道警方已趕到現場處理，正排除障礙中。

搭捷運偷皮包…沙烏地阿拉伯盜刷信用卡 跨境集團港男扒手被抓

台北市一名女子搭捷運被扒竊皮包致信用卡失竊，於沙烏地阿拉伯遭盜刷9萬元，警方昨拘提涉嫌扒竊的香港籍周姓男子，清查他3度來台在台北、高雄捷運涉及10餘件扒竊案，初估盜刷上百萬元，研判幕後有跨境扒竊盜刷集團指揮，今依竊盜、偽造文書、詐欺罪移送。

桃園聯結車和機車相撞 母與1歲女嬰倒地命危送醫搶救

桃園市八德區中華路今天下午近5時發生聯結車與機車碰撞事故，1名女子與1名約1歲女嬰倒臥路中，到場救護人員發現2人皆已OHCA（到院前心肺功能停止），經現場CPR急救後分送2家醫院搶救，肇事原因由警方調查釐清。

淡水台2乙線驚現大坑洞！新工處搶修疏導 成因待查

新北市淡水區台2乙線台北往淡水方向今天出現大坑洞，影響行車安全。新北市新工處表示，接獲通報後已立即派員到場處置，設置警示並加派交維人員指揮交通，將以早強混凝土灌漿搶修，儘速恢復通車。

獨／竹科台電變電所爆炸…他傷勢惡化不治再添1死 家屬赴廠區招魂

新竹市科學園區力行路上的台電竹園超高壓變電所，昨天午3時許爆炸起火。承攬商進行電壓穩定設備「靜態同步補償器（STATCOM）」測試作業時發生火警，造成三名施工人員一死二傷，其中一名傷者今下午因傷勢惡化不治，累計釀成二死一傷。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。