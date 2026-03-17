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淡水台2乙線驚現大坑洞！新工處搶修疏導 成因待查

聯合報／ 記者張策／新北即時報導

新北市淡水區台2乙線台北往淡水方向今天出現大坑洞，影響行車安全。新北市新工處表示，接獲通報後已立即派員到場處置，設置警示並加派交維人員指揮交通，將以早強混凝土灌漿搶修，儘速恢復通車。

新工處指出，經現場勘查，坑洞約長2公尺、寬1.5公尺、深約1公尺，位置在台北往淡水方向內側車道左側。初步觀察坑洞內土壤乾燥，未見沖刷掏空情形，詳細原因仍待進一步釐清。

考量事發時段適逢下班車潮，同步啟動交通疏導措施，提醒用路人改行民權路外側車道，或改道民權路92巷通行，確保行車安全。

現場已進行坑洞灌漿作業，完成後將先鋪設鋼板開放通行，預計今晚8時恢復車輛行駛；待混凝土強度達到標準後，明天凌晨進行瀝青混凝土（AC）鋪設，全面恢復路面平整與行車安全。

新北市議員鄭宇恩表示，接獲民眾反映後，新工處迅速派員處理，轄區分局也出動警力協助疏導車流。她指出，經向新工處了解，該路段未來規畫將配合淡北道路工程進行落墩，目前尚無相關工程在施作，坑洞成因仍待釐清。

鄭宇恩要求道路管養機關應加強沿線巡查與檢測，確認是否存在其他潛在掏空或下陷風險，儘速完成搶修及對外說明，避免類似情況再發生。

台2乙線台北往淡水方向內側車道左側驚現坑洞，大小約長2公尺、寬1.5公尺、深約1公尺。圖／新北市工務局提供
台2乙線台北往淡水方向內側車道左側驚現坑洞，大小約長2公尺、寬1.5公尺、深約1公尺。圖／新北市工務局提供

改道示意圖。圖／新北市工務局提供
改道示意圖。圖／新北市工務局提供

淡水 台北 淡北道路

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