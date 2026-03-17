獨／竹科台電變電所爆炸事故今再添一死 家屬赴廠區招魂

新竹市科學園區力行路上的台電竹園超高壓變電所，昨天午3時許爆炸起火。承攬商進行電壓穩定設備「靜態同步補償器（STATCOM）」測試作業時發生火警，造成三名施工人員一死二傷，其中一名傷者今下午因傷勢惡化不治，累計釀成二死一傷。

據了解，三名送醫的承包商人員皆為年約40、50多歲男性，其中40歲的承包商全身燒燙傷，昨天到院前心肺功能停止（OHCA），經搶救仍宣告不治；另兩人分別有燒燙傷及腿部骨折，均已送醫治療。其中一人因傷勢嚴重，今下午宣告不治。

新竹地檢署今下午會同消防局火災調查單位及警察鑑識人員前往現場勘查與蒐證，全面釐清事故發生經過與可能原因，並追查相關責任歸屬。罹難者家屬今也到場招魂，未發一語，神情哀戚。

新竹地檢署主任檢察官黃振倫表示，今日下午進行相驗程序，另會同火災鑑識人員及承辦員警前往現場勘查蒐證，以釐清事故發生經過及相關責任歸屬。相關案情尚在調查中，俟調查終結、事證明確後，將再適時對外說明。

新竹地檢署今下午會同消防局火災調查單位及警察鑑識人員前往現場勘查與蒐證。記者郭政芬／攝影