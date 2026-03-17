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喇叭聲爆糾紛！全家上前理論遭撞倒 老翁護妻怒駕車「回撞」被聲押

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

方姓男子昨天下午3時許行經高雄市河堤路，見前方鄒男開車右轉沒打方向燈，方男按喇叭後引來鄒男不滿，和妻子、兒子下車和方男理論，方見狀嚇得急倒車駛過，結果撞傷鄒妻、鄒兒，鄒男上車與方男當街上演「速度與激情」，連撞方男汽車3次，兩人被依殺人未遂罪嫌送辦，檢方複訊後聲押鄒男，方男7萬元交保。

三民二分局警方調查，49 歲方姓男子昨天下午3時45分許駕車搭載45歲吳姓女友，行經三民區河堤路與敦煌路口時，66歲鄒姓男子正好開車載著67歲張姓妻子及39歲兒子行經該處路口。

當時方男見鄒男駕車右轉卻未打方向燈，至聯興路與敦煌路口時，對鄒男按喇叭示警，鄒男一家三口惱羞成怒，下車理論，鄒的兒子持棍作勢要打人，鄒男則打開副駕駛座車門，繞過吳女追打方男。

方男情急下，欲換檔倒車駛離現場，沒料，換檔時卻不慎打成D檔，導致車輛暴衝，撞及鄒男妻子及兒子，鄒男見妻兒受傷，隨即上車怒駕車來回衝撞方男轎車，連撞3次後才停下，鄒男下車還不斷碎念「為什麼你能撞我我不能撞你？」

事故造成乘客鄒男的兒子頭部撕裂傷、妻子手、腳擦挫傷；另方男手、胸擦挫傷，頸部拉傷，女友吳女頭部、手、腳擦挫傷；另方男的車頭及車身毀損，鄒男的車頭凹陷，4傷者分別被送醫治療。

警方複訊後，鄒男被依殺人未遂罪，方男則依傷害罪嫌移送高雄地檢署複訊；檢方今下午複訊後，認為鄒男行為已達妨害公眾往來安全、恐嚇等罪，考量他有反覆實施之虞，依殺人未遂罪聲押，方男則以7萬元交保候傳。

高市三民區昨天下午發生行車糾紛，鄒男一家3口持棍攔車，方男被打，換檔時車暴衝撞傷鄒的妻兒，鄒怒撞方車（左，納智捷車），事故釀4人受傷。記者石秀華／翻攝
高市三民區昨天下午發生行車糾紛，鄒男一家3口持棍攔車，方男被打，換檔時車暴衝撞傷鄒的妻兒，鄒怒撞方車（左，納智捷車），事故釀4人受傷。記者石秀華／翻攝

高市三民區昨天下午發生行車糾紛，鄒男一家3口持棍攔車，方男被打，換檔時車暴衝撞傷鄒的妻兒，鄒駕豐田車怒撞方車，事故釀4人受傷。圖／取自記者爆料網
高市三民區昨天下午發生行車糾紛，鄒男一家3口持棍攔車，方男被打，換檔時車暴衝撞傷鄒的妻兒，鄒駕豐田車怒撞方車，事故釀4人受傷。圖／取自記者爆料網

高市三民區昨天下午發生行車糾紛，鄒男一家3口持棍攔車，方男被打，換檔時車暴衝撞傷鄒的妻兒，鄒駕豐田車怒撞方車，後下車對方咆哮（橘色背心者）。圖／取自記者爆料網
高市三民區昨天下午發生行車糾紛，鄒男一家3口持棍攔車，方男被打，換檔時車暴衝撞傷鄒的妻兒，鄒駕豐田車怒撞方車，後下車對方咆哮（橘色背心者）。圖／取自記者爆料網

高市三民區昨天下午發生行車糾紛，鄒男一家3口持棍攔車，方男被打，換檔時車暴衝撞傷鄒的妻兒，鄒駕豐田車怒撞方車，事故釀4人受傷。記者石秀華／翻攝
高市三民區昨天下午發生行車糾紛，鄒男一家3口持棍攔車，方男被打，換檔時車暴衝撞傷鄒的妻兒，鄒駕豐田車怒撞方車，事故釀4人受傷。記者石秀華／翻攝

副駕駛座 妻子

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