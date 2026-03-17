快訊

中選會人事改口？卓榮泰上午嗆「再送落選3人名單 」下午改稱人選未定

TWICE登大巨蛋倒數 官方緊急宣布「多賢沒辦法來了」

去不成兒子畢典！法官駁回柯文哲解除境管案「我與日本無引渡機制」

聽新聞
0:00 / 0:00

影／屏東林邊太陽能板區火警 火太大出動怪手覆土滅火

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導

屏東縣林邊鄉一處太陽能板戶外儲料廠今日中午12時8分發生火警，消防局獲報後出動10車20人到場，但火勢太大難以撲滅，只能出動5輛挖土機以土覆蓋滅火，目前火勢已經控制，無人員傷亡，起火原因仍待鑑識人員調查。

該處太陽能板面積約2公頃，疑似為太陽能板戶外儲料廠起火，一度因火勢太大難以撲滅，只能調派挖土機來覆土滅火。該太陽能公司也發新聞稿指出，起火區域為置放興建太陽能案場相關材料，並非太陽能發電案場，沒有爆炸性危險。

公司第一時間已啟動內部緊急應變機制，並通報消防單位到場處理，目前火勢已獲控制，後續將全力配合相關主管機關釐清起火原因，並進行全面安全檢討與改善；也將盡速完成損失盤點，確保後續營運穩定。

屏東縣林邊鄉一處太陽能板戶外儲料廠今日中午發生火警，因火勢太大出動5輛怪手以土覆蓋滅火。圖／民眾提供
屏東縣林邊鄉一處太陽能板戶外儲料廠今日中午發生火警，因火勢太大出動5輛怪手以土覆蓋滅火。圖／民眾提供

太陽能

延伸閱讀

影／台中大雅木棧板大火 燒毀現場貨車與轎車共3輛

獨／高雄美濃近黃蝶翠谷雜草燒一天一夜 消防194人次、空勤出動滅火

竹科變電所爆炸起火 釀1死2重傷

竹科台電變電所爆炸釀1死2傷 火勢已控制但恐深夜才能撲滅

相關新聞

竹科變電所爆炸釀1死2傷…初判無外力介入 工安與責任待釐清

新竹科學園區台電竹園超高壓變電所昨日下午進行電壓穩定設備測試時，於送電過程突發爆炸，大量濃煙伴隨火光直竄天際，造成三名施工人員一死二傷。相關單位指出，事故發生於建物一樓，初步未發現外力介入跡象；現場人員亦表示，作業均依標準程序執行。對此，檢方回應，全案仍在調查中，有待進一步釐清。

新北警加薪 提升刑事、勤務繁重加成每月可多領近3千

為肯定基層警員辛勞並提升職務吸引力，行政院核定修正「警察人員警勤加給表」，自今年3月1日起正式生效。新北市警局指出，新北警現有員額共計7564人，在提高刑事加成及勤務繁重加成後，每月最高可增加近3000元，將有助於提振士氣留住人才。

影／台中大雅木棧板大火 燒毀現場貨車與轎車共3輛

台中市大雅區神林路一段234巷一處停車場內，今天中午木棧板起火燃燒，火勢猛烈，濃湮竄升到數公里外可看到，消防隊員趕到滅火，共燒毀一輛貨車和二輛轎車，起火原因由消防局火調人員調查中。

彰化警察4月起領繁重加成並溯自3月1日 最高3880元

行政院2月12日修正發布「警察人員警勤加給表」，鬆綁過去僅限六都警察才能領取的「繁重加成」，開放其餘13個縣市發放並於3月1日生效。彰化縣長王惠美今天宣布，彰化縣核定發放勤務繁重加成，縣內警察最高每月可增加3880元，盼透過制度性支持，肯定警察同仁長期投入治安與交通工作的辛勞。

婦撒白米3分鐘24隻鴿子暴斃 高雄動保處化驗毒物追凶

高雄市林園區驚傳疑似「毒米殺鴿」事件故，據了解，3月15日上午有民眾在宮廟前廣場目擊，1名身穿桃紅色外套的婦人，撒白米餵食鴿群以後，短短約3分鐘內，約24隻鴿子不久竟接連墜落地面死亡，畫面相當駭人。

高雄林園鴿子遭人餵食毒米「24隻集體暴斃墜地」 動保處啟動調查

高雄市林園區近日發生一名婦人將摻有劇毒農藥的白米，撒在廟前廣場餵食鴿子，造成24隻鴿子誤食後，集體從天空中暴斃倒地，警方已循線逮人。據了解，該婦人疑似不滿鴿子長期盤據住家造成環境影響，惡意毒死鴿子，但當地都罵此舉太惡劣，萬一自家寵物或孩童誤食，後果不堪設想。動保處已進行毒物檢測，將介入調查，對涉案者重罰。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。