影／屏東林邊太陽能板區火警 火太大出動怪手覆土滅火

屏東縣林邊鄉一處太陽能板戶外儲料廠今日中午12時8分發生火警，消防局獲報後出動10車20人到場，但火勢太大難以撲滅，只能出動5輛挖土機以土覆蓋滅火，目前火勢已經控制，無人員傷亡，起火原因仍待鑑識人員調查。

該處太陽能板面積約2公頃，疑似為太陽能板戶外儲料廠起火，一度因火勢太大難以撲滅，只能調派挖土機來覆土滅火。該太陽能公司也發新聞稿指出，起火區域為置放興建太陽能案場相關材料，並非太陽能發電案場，沒有爆炸性危險。

公司第一時間已啟動內部緊急應變機制，並通報消防單位到場處理，目前火勢已獲控制，後續將全力配合相關主管機關釐清起火原因，並進行全面安全檢討與改善；也將盡速完成損失盤點，確保後續營運穩定。