聽新聞
0:00 / 0:00

北市女搭捷運遭竊信用卡境外盜刷 警逮港男到案

中央社／ 台北17日電

近日有民眾搭捷運時遭竊皮包，結果信用卡竟在海外遭盜刷，北市警方連日追查，鎖定5旬港籍周男涉有重嫌，犯案後還變裝逃逸，昨天下午1時於桃園市某處旅館落網。

台北市警察局文山第一分局日前獲報捷運遭竊案，高姓女子11日自台北捷運文湖線南京復興站搭車至萬芳醫院站，出站後就接獲銀行通知其信用卡有在海外消費情形，才驚覺其皮包遭竊，經查信用卡遭歹徒在沙烏地阿拉伯盜刷約9萬元，連同遺失財物共財損約11萬元。

文山一分局隨即與市警局刑事警察大隊、捷運警察隊共組專案小組調查，經調閱沿線監視器畫面和比對相關資料後，發現一名港籍周姓男子涉有重嫌。

經調查發現，周男得手後一度於捷運站內廁所更換衣物變裝，再沿途搭乘大眾運輸工具混入人群中，企圖規避警方查緝、增加辦案難度。

專案小組持續追查，逐步掌握周男在台活動軌跡，於昨天下午1時在桃園市一處旅館內將他查獲到案，並查扣智慧型手機等相關證物。

經查周男去年底就曾兩次入境來台，第3次則為今年3月入境，警方研判應為跨國竊盜集團成員之一，但周男到案後矢口否認相關犯行。

全案詢後將周男依竊盜、偽造文書、詐欺等罪移送台北地檢署偵辦，並建請檢察官向法院聲請羈押，持續擴大清查相關案件。

捷運 偽造文書 智慧型手機

延伸閱讀

高雄男約摩鐵「音通」 趁女子洗澡偷錢走人被送辦

金門KTV喋血23歲男不治 警3小時內逮27歲嫌

板橋男買權利車想躲罰單謊報車牌遭竊 誣告罪判拘役20日

【即時短評】槍擊案變亮刀案 首都治安真的要採用「高雄模式」？

相關新聞

淡水台2乙線驚現大坑洞！新工處搶修疏導 成因待查

新北市淡水區台2乙線台北往淡水方向今出現大型坑洞，影響行車安全。新北市新工處表示，接獲通報後已立即派員到場處置，設置警示並加派交維人員指揮交通，後續將以早強混凝土灌漿搶修，盼儘速恢復通車。

獨／竹科台電變電所爆炸事故今再添一死 家屬赴廠區招魂

新竹市科學園區力行路上的台電竹園超高壓變電所，昨天午3時許爆炸起火。承攬商進行電壓穩定設備「靜態同步補償器（STATCOM）」測試作業時發生火警，造成三名施工人員一死二傷，其中一名傷者今下午因傷勢惡化不治，累計釀成二死一傷。

喇叭聲爆糾紛！全家上前理論遭撞倒 老翁護妻怒駕車「回撞」被聲押

方姓男子昨天下午3時許行經高雄市河堤路，見前方鄒男開車右轉沒打方向燈，方男按喇叭後引來鄒男不滿，和妻子、兒子下車和方男理論，方見狀嚇得急倒車駛過，結果撞傷鄒妻、鄒兒，鄒男上車與方男當街上演「速度與激情」，連撞方男汽車3次，兩人被依殺人未遂罪嫌送辦，檢方複訊後聲押鄒男，方男7萬元交保。

影／屏東林邊太陽能板區火警 火太大出動怪手覆土滅火

屏東縣林邊鄉一處太陽能板戶外儲料廠今日中午12時8分發生火警，消防局獲報後出動10車20人到場，但火勢太大難以撲滅，只能出動5輛挖土機以土覆蓋滅火，目前火勢已經控制，無人員傷亡，起火原因仍待鑑識人員調查。

淡水民權路突現2公尺寬天坑 一車道封閉逢下班時間恐塞爆

新北市淡水區今午發生路面塌陷事故。淡水區民權路往淡水市區方向內側車道路面下午3時許突然塌陷，坑洞大小約2公尺寬1公尺深，造成1個車道無法通行。淡水警獲報到場交管疏導車流，目前僅剩外側1車道可通行，工程單位已派員到場處理。

竹科變電所爆炸釀1死2傷…初判無外力介入 工安與責任待釐清

新竹科學園區台電竹園超高壓變電所昨日下午進行電壓穩定設備測試時，於送電過程突發爆炸，大量濃煙伴隨火光直竄天際，造成三名施工人員一死二傷。相關單位指出，事故發生於建物一樓，初步未發現外力介入跡象；現場人員亦表示，作業均依標準程序執行。對此，檢方回應，全案仍在調查中，有待進一步釐清。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。