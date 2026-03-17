近日有民眾搭捷運時遭竊皮包，結果信用卡竟在海外遭盜刷，北市警方連日追查，鎖定5旬港籍周男涉有重嫌，犯案後還變裝逃逸，昨天下午1時於桃園市某處旅館落網。

台北市警察局文山第一分局日前獲報捷運遭竊案，高姓女子11日自台北捷運文湖線南京復興站搭車至萬芳醫院站，出站後就接獲銀行通知其信用卡有在海外消費情形，才驚覺其皮包遭竊，經查信用卡遭歹徒在沙烏地阿拉伯盜刷約9萬元，連同遺失財物共財損約11萬元。

文山一分局隨即與市警局刑事警察大隊、捷運警察隊共組專案小組調查，經調閱沿線監視器畫面和比對相關資料後，發現一名港籍周姓男子涉有重嫌。

經調查發現，周男得手後一度於捷運站內廁所更換衣物變裝，再沿途搭乘大眾運輸工具混入人群中，企圖規避警方查緝、增加辦案難度。

專案小組持續追查，逐步掌握周男在台活動軌跡，於昨天下午1時在桃園市一處旅館內將他查獲到案，並查扣智慧型手機等相關證物。

經查周男去年底就曾兩次入境來台，第3次則為今年3月入境，警方研判應為跨國竊盜集團成員之一，但周男到案後矢口否認相關犯行。

全案詢後將周男依竊盜、偽造文書、詐欺等罪移送台北地檢署偵辦，並建請檢察官向法院聲請羈押，持續擴大清查相關案件。