元宵節後客家掃墓時節，苗栗縣3月3日起2周發生81件公墓雜草火災，大片山林焚毀，其中，8日在通霄鎮新埔里24公墓火災，動用直升機灌救，燒了逾19個小時才撲滅，同時一度有十多起火災，消防人員疲於奔命。

苗栗客家族群傳統習俗，元宵節後開始掃墓，因掃墓燃放炮竹及燒金紙，加上天乾物燥，連日來公墓火災頻傳，3日至今天共發生81件公墓雜草火災，燒毀大片山林，沒有波及民宅，一些消防人員經驗，認為可能創下歷年最多件的紀錄，比較去年同期23件，大幅增加3.5倍多。

消防局指出，公墓火災最嚴重發生3月8日上午11點27分，報案通霄鎮新埔里24公墓起火，因為強風助勢，火勢迅速擴大延燒，山區缺乏水源灌救困難，消防局出動10車、28人在民宅附近防護安全，連列為第三梯次支援的銅鑼、公館消防分隊都派人車，空中勤務總隊直升機飛了3架次直升機灑水。

這場火災直到9日上午6點45分，歷時19小時18分鐘才撲滅，期間一度濃煙飄散到附近國道3號，影響行車視線，還好沒有傳出重大事故，曾一度同時發生十多件火災，最高曾動用20輛消防車，空拍俯瞰通霄山頭火煙四起，景象相當嚇人。

公墓火災頻傳，消防人員疲於奔命，苗栗縣長鍾東錦有感，在臉書及今天的縣務會議，特別請警察、消防及環保等單位掃墓時節，加強交通疏導、火災預防及垃圾清運等相關措施，籲請民眾宣導民眾「掃墓時記得提水上山、離開前確實撲滅餘火」，以確保掃墓期間公共安全。

苗栗縣通霄鎮新埔里24公墓3月28日火災，動用3架次直升機灑水，逾19個小時才撲滅。圖／苗栗縣政府消防局提供

苗栗縣通霄鎮新埔里24公墓3月28日火災，逾19個小時才撲滅。圖／苗栗縣政府消防局提供

苗栗縣近來公墓火災頻傳，山頭火煙四起。圖／苗栗縣政府消防局提供