台東台11線死亡車禍 7旬翁違規「跨雙黃線左轉」撞死男騎士

台東縣台11線153公里處今早發生死亡車禍，30歲劉姓男子騎機車從富山往市區方向騎乘，行經事故路段與對向一輛準備左轉的休旅車發生碰撞，劉男在猛烈撞擊後當場倒地，救護人員到場時已無呼吸心跳，送醫搶救宣告不治。

今天上午7時53分，警方接獲車禍省道台11線事故通報，抵達現場時發現，一輛休旅車與機車發生碰撞事故，30歲劉姓男騎士傷重倒地。

台東警分局調查，75歲詹姓男子駕駛一輛休旅車行駛台11線北上，抵達東成公路交岔路口前，先行左轉橫越雙黃線至對向車道，行駛中撞上對向慢車道一輛南下通往市區的劉男騎乘的機車，劉男送醫不治身亡。

警方表示，休旅車駕駛人詹男酒精值為零，事故發生原因正由交通小隊調查釐清中，呼籲民眾行經交岔路口轉彎時，應放慢速度留意有無直行車，再行轉彎，並隨時注意車前及周遭路況，以確保行車安全。