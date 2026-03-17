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竹科變電所爆炸釀1死2傷…初判無外力介入 工安與責任待釐清

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導

竹科學園區台電竹園超高壓變電所昨日下午進行電壓穩定設備測試時，於送電過程突發爆炸，大量濃煙伴隨火光直竄天際，造成三名施工人員一死二傷。相關單位指出，事故發生於建物一樓，初步未發現外力介入跡象；現場人員亦表示，作業均依標準程序執行。對此，檢方回應，全案仍在調查中，有待進一步釐清。

消防局火災鑑定單位今日上午先進入廠區進行火場勘查，確認起火點位於一樓施工區，因現場存放大量絕緣油，火勢延燒至二、三樓，直至昨深夜才完全撲滅。今晨現場仍有餘溫，消防車持續戒備。初步鑑識結果同樣顯示，未發現外力介入跡象，新竹地檢署預計今天下午3點多到現場勘查。

新竹科學園區管理局亦派員到場進行工安事故檢查，並已勒令停工。對此，竹科管理局表示，依權責分工，火場原因由新竹市消防局調查，職業安全及建築使用則由科管局負責，後續將針對工安管理及廠房使用是否符合規定進行全面查核。

針對事故原因，有現場作業人員向檢警表示，過程均依標準程序操作，對爆炸起火原因亦不明。新竹地檢署檢察官林鳳師今下午已前往醫院相驗，事故現場持續封鎖，預計下午將展開進一步勘查與蒐證，全面釐清事故經過與責任歸屬。林鳳師對此回應，目前案件仍在調查中，尚待釐清。

事故發生於建物一樓，初步未發現外力介入跡象。圖／新竹市消防局提供
事故發生於建物一樓，初步未發現外力介入跡象。圖／新竹市消防局提供

新竹地檢署檢察官林鳳師（中）今下午前往醫院相驗，初步了解事故狀況。記者郭政芬／攝影
新竹地檢署檢察官林鳳師（中）今下午前往醫院相驗，初步了解事故狀況。記者郭政芬／攝影

預計下午將展開進一步勘查與蒐證，全面釐清事故經過與責任歸屬。記者郭政芬／攝影
預計下午將展開進一步勘查與蒐證，全面釐清事故經過與責任歸屬。記者郭政芬／攝影

新竹科學園區台電竹園超高壓變電所昨日下午進行電壓穩定設備測試時，於送電過程突發爆炸，大量濃煙伴隨火光直竄天際。圖／新竹市消防局提供
新竹科學園區台電竹園超高壓變電所昨日下午進行電壓穩定設備測試時，於送電過程突發爆炸，大量濃煙伴隨火光直竄天際。圖／新竹市消防局提供

消防局火災鑑定單位、警方等今日上午陸續進入廠區進行勘查。記者郭政芬／攝影
消防局火災鑑定單位、警方等今日上午陸續進入廠區進行勘查。記者郭政芬／攝影

職業安全 竹科 工安 台電

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