快訊

三星摺疊手機爆「史詩級綠線」災情！網看傻眼：已經是綠面

懶人包／致死率達15％！本土發現累計三例 5QA認識蜱蟲病

台積電秒填息帶動台股收漲494點 台積電收高30元

聽新聞
0:00 / 0:00

新北警加薪 提升刑事、勤務繁重加成每月可多領近3千

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

為肯定基層警員辛勞並提升職務吸引力，行政院核定修正「警察人員警勤加給表」，自今年3月1日起正式生效。新北市警局指出，新北警現有員額共計7564人，在提高刑事加成及勤務繁重加成後，每月最高可增加近3000元，將有助於提振士氣留住人才。

新北市警局表示，本次加給調整分為刑事加成調升與勤務繁重加成提升，其中刑事人員加成比例由原先6成提高至8成，換算後每月約增加1940元，以鼓勵偵查人員持續投入高壓、高風險的刑事偵查工作，強化犯罪偵查能量。另外勤務繁重加成支給上限由原本1倍提高至1.3倍，調整後同仁每月實際領取金額約增加2328元至2910元不等。

新北市警察局長方仰寧表示，新北市人口已突破400萬，治安維護、交通疏導及各類突發事件處理量能皆為全台之最，基層員警長期承擔高密度、高強度勤務。此次加給調整有助於提振士氣、留住專業人才，展現政府對警察維護治安付出的肯定與支持。

新北警執行歡樂耶誕城安全維護勤務。記者黃子騰／翻攝
新北警執行歡樂耶誕城安全維護勤務。記者黃子騰／翻攝

警方執行毒酒駕取締大執法專案勤務路檢盤查。記者黃子騰／翻攝
警方執行毒酒駕取締大執法專案勤務路檢盤查。記者黃子騰／翻攝

方仰寧 行政院 警察 加薪

延伸閱讀

行政教師獎金加碼卡關 高市教育局：先發基本額度、加碼待研議

教師「行政獎金」加碼卡關 教團批教育部：把地方美意變複雜法制

彰化警察4月起領繁重加成並溯自3月1日 最高3880元

無薪假距離高峰減5千多人 勞動部續推「再充電計畫」

相關新聞

板橋浮洲橋下驚見浮腫男屍 釣客垂釣見狀嚇壞警追死因

新北市板橋區浮洲橋下今晨驚見浮屍。有民眾今天上午6時許在浮洲橋下釣魚時，驚見岸邊飄著一具男屍嚇得趕緊報警。警方及消防人員到場，發現這具浮屍為男性全身浮腫明顯死亡，初判無外力介入，經查死者年約25歲，確切死因仍待相驗釐清。

新北警加薪了　提升刑事、勤務繁重加成　每月可多領近3千

為肯定基層警員辛勞並提升職務吸引力，行政院核定修正「警察人員警勤加給表」，自今年3月1日起正式生效。新北市警局指出，新北警現有員額共計7564人，在提高刑事加成及勤務繁重加成後，每月最高可增加近3000元，將有助於提振士氣留住人才。

影／台中大雅木棧板大火 燒毀現場貨車與轎車共3輛

台中市大雅區神林路一段234巷一處停車場內，今天中午木棧板起火燃燒，火勢猛烈，濃湮竄升到數公里外可看到，消防隊員趕到滅火，共燒毀一輛貨車和二輛轎車，起火原因由消防局火調人員調查中。

彰化警察4月起領繁重加成並溯自3月1日 最高3880元

行政院2月12日修正發布「警察人員警勤加給表」，鬆綁過去僅限六都警察才能領取的「繁重加成」，開放其餘13個縣市發放並於3月1日生效。彰化縣長王惠美今天宣布，彰化縣核定發放勤務繁重加成，縣內警察最高每月可增加3880元，盼透過制度性支持，肯定警察同仁長期投入治安與交通工作的辛勞。

婦撒白米3分鐘24隻鴿子暴斃 高雄動保處化驗毒物追凶

高雄市林園區驚傳疑似「毒米殺鴿」事件故，據了解，3月15日上午有民眾在宮廟前廣場目擊，1名身穿桃紅色外套的婦人，撒白米餵食鴿群以後，短短約3分鐘內，約24隻鴿子不久竟接連墜落地面死亡，畫面相當駭人。

高雄林園鴿子遭人餵食毒米「24隻集體暴斃墜地」 動保處啟動調查

高雄市林園區近日發生一名婦人將摻有劇毒農藥的白米，撒在廟前廣場餵食鴿子，造成24隻鴿子誤食後，集體從天空中暴斃倒地，警方已循線逮人。據了解，該婦人疑似不滿鴿子長期盤據住家造成環境影響，惡意毒死鴿子，但當地都罵此舉太惡劣，萬一自家寵物或孩童誤食，後果不堪設想。動保處已進行毒物檢測，將介入調查，對涉案者重罰。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。