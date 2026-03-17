新北警加薪 提升刑事、勤務繁重加成每月可多領近3千

為肯定基層警員辛勞並提升職務吸引力，行政院核定修正「警察人員警勤加給表」，自今年3月1日起正式生效。新北市警局指出，新北警現有員額共計7564人，在提高刑事加成及勤務繁重加成後，每月最高可增加近3000元，將有助於提振士氣留住人才。

新北市警局表示，本次加給調整分為刑事加成調升與勤務繁重加成提升，其中刑事人員加成比例由原先6成提高至8成，換算後每月約增加1940元，以鼓勵偵查人員持續投入高壓、高風險的刑事偵查工作，強化犯罪偵查能量。另外勤務繁重加成支給上限由原本1倍提高至1.3倍，調整後同仁每月實際領取金額約增加2328元至2910元不等。

新北市警察局長方仰寧表示，新北市人口已突破400萬，治安維護、交通疏導及各類突發事件處理量能皆為全台之最，基層員警長期承擔高密度、高強度勤務。此次加給調整有助於提振士氣、留住專業人才，展現政府對警察維護治安付出的肯定與支持。

新北警執行歡樂耶誕城安全維護勤務。記者黃子騰／翻攝