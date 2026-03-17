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影／台中大雅木棧板大火 燒毀現場貨車與轎車共3輛
台中市大雅區神林路一段234巷一處停車場內，今天中午木棧板起火燃燒，火勢猛烈，濃湮竄升到數公里外可看到，消防隊員趕到滅火，共燒毀一輛貨車和二輛轎車，起火原因由消防局火調人員調查中。
台中市消防局今天中午12時42分獲報，大雅區神林路一段234巷火警，據報停車場內木棧板起火燃燒，派遣大雅、神岡及清泉分隊，出動消防車7輛、警備車1輛，人員17人，由大雅分隊小隊長許耀文帶隊前往搶救。
中午1時14分火勢撲滅，現場為停車場內木棧板延燒到儲能貨櫃屋內些微雜物，貨櫃屋內未堆放危險物品、為放置雜物，一輛小貨車全毀、二輛轎車半毀、車輛行李箱受燒，燃燒面積約50平方公尺、無人員受傷，後續起火原因交由大隊火調人員鑑定調查中。
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