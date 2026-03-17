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彰化警察4月起領繁重加成並溯自3月1日 最高3880元

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導

行政院2月12日修正發布「警察人員警勤加給表」，鬆綁過去僅限六都警察才能領取的「繁重加成」，開放其餘13個縣市發放並於3月1日生效。彰化縣長王惠美今天宣布，彰化縣核定發放勤務繁重加成，縣內警察最高每月可增加3880元，盼透過制度性支持，肯定警察同仁長期投入治安與交通工作的辛勞。

王惠美說，過去相關加給因缺乏法源難以調整，近期行政院核定相關法令，地方政府得依各單位勤務繁重程度發給警勤加給「勤務繁重加成」，最高可達原支領警勤加給4成，每人最多增加3880元，同時也提高刑事警察警勤加給「刑事加成」，由原本6成調整為8成，每人多增加1940元。

彰化縣府因去年已陸續規劃相關制度，行政院上月宣布鬆綁規定後，縣府很快完成規劃並跟進實施，今年4月開始核給相關加成並溯自3月1日生效，相關經費預估需增加1億多元。彰化縣警察局表示，彰化參考六都既有分級制度辦理，除了區分內、外勤外，也會依各分局勤務繁重程度分級，例如彰化、員林、鹿港等分局勤務量較高，屬於繁重分局，其他為較重分局；分局轄下派出所也會再細分等級，例如深夜可休息的職宿所，相對就不列為最繁重單位。

不過，彰化繁重加給發放後仍低於鄰近台中市，台中在行政院核定調整後，繁重加成最高可達9700元。彰化基層員警認為，與六都仍有差距，若有升遷考量可能轉往台中，但也有人表示「聊勝於無」，對減緩人力流失及鼓勵士氣仍有正面作用。

縣議員吳韋達指出，台中市早在2014年就率先辦理勤務加給，2015年六都已全面制度化實施繁重加給。相較之下，彰化警察的工作量與壓力並不比六都少，交通事故與治安案件同樣繁重，但待遇卻未能比照辦理，使不少員警將彰化視為過渡站，累積一定年資後便申請調往六都發展，甚至被戲稱為「六都警察的新訓中心」。

吳韋達也表示，即使與六都仍有差距，但至少是好的開始。對於工作危險性高的警察職業給予適度補助與鼓勵，在物價上漲的環境下，也能減輕基層員警的生活壓力。

彰化縣長王惠美今天宣布，彰化縣核定發放勤務繁重加成，縣內警察最高每月可增加3880元。報系資料照
彰化縣長王惠美今天宣布，彰化縣核定發放勤務繁重加成，縣內警察最高每月可增加3880元。報系資料照

彰化縣長王惠美今天宣布，彰化縣核定發放勤務繁重加成，縣內警察最高每月可增加3880元。記者林敬家/攝影
彰化縣長王惠美今天宣布，彰化縣核定發放勤務繁重加成，縣內警察最高每月可增加3880元。記者林敬家/攝影

行政院2月12日修正發布「警察人員警勤加給表」，鬆綁過去僅限六都警察才能領取的「繁重加成」，彰化縣長王惠美今天宣布，彰化縣核定發放勤務繁重加成，縣內警察最高每月可增加3880元。記者林敬家/攝影
行政院2月12日修正發布「警察人員警勤加給表」，鬆綁過去僅限六都警察才能領取的「繁重加成」，彰化縣長王惠美今天宣布，彰化縣核定發放勤務繁重加成，縣內警察最高每月可增加3880元。記者林敬家/攝影

警察 台中市 王惠美

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