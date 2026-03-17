婦撒白米3分鐘24隻鴿子暴斃 高雄動保處化驗毒物追凶

高雄市林園區驚傳疑似「毒米殺鴿」事件故，據了解，3月15日上午有民眾在宮廟前廣場目擊，1名身穿桃紅色外套的婦人，撒白米餵食鴿群以後，短短約3分鐘內，約24隻鴿子不久竟接連墜落地面死亡，畫面相當駭人。

高雄市警林園分局據報，3月15日上午9時30分許，有人在高雄市林園區王宮路廣應廟前，見到野鴿紛紛落地死亡，向警方報警，說有人毒害鴿子。

目擊民眾向警方表示，曾看到1名婦人在廟前廣場撒白米，鴿子來吃白米，約2、3分鐘後，鴿子便出現異狀，陸續從空中掉落死亡，懷疑遭毒害。

警方調閱相關影像，發現婦人騎機車去撒白米，幾分鐘後便離去，已通報高雄市動物保護處處理。

動保處接獲通報後到場，已將死亡鴿子及現場疑似毒餌帶回檢驗，將進一步進行毒物分析，以釐清是否涉及蓄意毒害及相關責任。