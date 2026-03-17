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高雄林園鴿子遭人餵食毒米「24隻集體暴斃墜地」 動保處啟動調查

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導

高雄市林園區近日發生一名婦人將摻有劇毒農藥的白米，撒在廟前廣場餵食鴿子，造成24隻鴿子誤食後，集體從天空中暴斃倒地，警方已循線逮人。據了解，該婦人疑似不滿鴿子長期盤據住家造成環境影響，惡意毒死鴿子，但當地都罵此舉太惡劣，萬一自家寵物或孩童誤食，後果不堪設想。動保處已進行毒物檢測，將介入調查，對涉案者重罰。

林園區一名婦人15日被目擊帶著一包白米在林園某宮廟前餵食鴿子，不斷灑向天空後餵食不到3分鐘，原本在天空盤旋的和地面上的鴿子就陸續摔落地面死亡。目擊民眾表示，白米疑似還參雜著有毒粉末，疑似是附近住戶長期不滿鴿子盤據住家，排泄物造成環境問題，才會借機偷毒鴿子，當下看到鴿子死亡的民眾全都嚇壞，擔心自家寵物也誤食。

民眾報警後，警方調閱監視器發現該名穿桃紅色外套的婦人，騎機車前往廟前廣場後，撒出杯子裡的白米餵鴿子，隨即離開，隔幾分鐘後，吃完白米欲飛走的鴿子突然全數暴斃倒地，造成共24隻鴿子死亡。當地里長說，附近住戶都會在此餵鴿子或麻雀，可能因此造成周遭困擾，但孩童也可能因為摸地板，不小心誤食劇毒白米，直言婦人行為相當惡劣。

高雄市動保處表示，15日上午接獲通報後已派員前往處理，現場疑似遭毒害鴿子共24隻，民眾已檢拾送至林園派出所。現場設有監視器，後續將行文警局調閱影像釐清案情。另外，鴿子屍體及疑似毒餌已帶回採樣，將進行毒物檢測，後續也會於現場加強宣導並張掛「請勿毒殺動物」紅布條。

動保處強調，動物保護法第6條規定「任何人不得騷擾、虐待或傷害動物」，違反者使用藥物、槍械，致複數動物死亡情節重大者，處一年以上五年以下有期徒刑，併科新台幣50萬元以上500萬元以下罰金。而該有毒白粉據了解是民眾俗稱的「萬靈粉」，屬廣效性、具內吸滲透性的氨基甲酸鹽類殺蟲殺卵劑，具劇毒性，對害蟲具極佳的接觸毒性與胃毒作用。

高雄市林園區近日發生一名婦人將摻有劇毒農藥的白米，撒在廟前廣場餵食鴿子，造成24隻鴿子誤食後，集體從天空中暴斃倒地。圖／民眾提供
高雄市林園區近日發生一名婦人將摻有劇毒農藥的白米，撒在廟前廣場餵食鴿子，造成24隻鴿子誤食後，集體從天空中暴斃倒地。圖／民眾提供

鴿子 天空 白米

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