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龜山男黃湯下肚闖禍！追撞等紅燈轎車整輛「翻一圈」
桃園市昨(16)日晚間18時許，一名40歲蔡姓男子酒後駕駛自小客車，行經龜山區文化二路與龜山一路口時，因碰撞同向前方停紅燈之38歲汪姓女子的自小客車，導致整輛車翻覆，所幸2人並無大礙，警方獲報到場處理，依法將蔡男移送桃園地檢署偵辦。
龜山警分局說明，蔡男駕駛自小客車由龜山往林口方向行駛，與前方停等紅燈的汪女所駕駛車輛發生交通事故，造成蔡男車輛翻覆身體輕微擦傷，汪女未受傷；雙方經進行酒測，汪女無酒精反應，蔡男酒測值為0.22，全案依公共危險罪移送桃園地檢署偵辦。
警方呼籲，飲酒切勿心存僥倖駕駛車輛觸法，並遵守交通規則，顧及自身及他人生命財產安全。
本文章來自《桃園電子報》。原文：【有片】龜山男黃湯下肚闖禍！追撞等紅燈轎車整輛「翻一圈」
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