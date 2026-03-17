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影／梧棲2機車碰撞2人受傷 網友嘆大路口只有閃燈號誌
台中市梧棲區大智路二段與大仁南路口今天早上發生車禍，二輛機車碰撞，二名騎士受傷，附近居民說，此大路口只有閃光號誌，開車騎車經過都很緊張；有網友說，這麼大的路口竟然沒有紅綠燈，不可思議。
清水警分局調查，今天早上7時44分，在梧棲區大智路二段與大仁南路口，46歲江姓男子騎機車沿大仁南路南往北方向直行，27歲王姓男子騎大型重機沿大智路二段東往西方向直行，雙方於路口發生碰撞。
2名騎士四肢擦挫傷，駕駛經酒測後均無酒駕情事，將依規定製成相關資料，移請交通警察大隊分析研判肇事原因及責任。警方呼籲用路人，駕駛車輛行經閃光或無號誌路口應確實停讓，並注意車前狀況、提高警覺，以確保自身及其他用路人安全。
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