影／梧棲2機車碰撞2人受傷 網友嘆大路口只有閃燈號誌

高雄市林園區近日發生一名婦人將摻有劇毒農藥的白米，撒在廟前廣場餵食鴿子，造成24隻鴿子誤食後，集體從天空中暴斃倒地，警方已循線逮人。據了解，該婦人疑似不滿鴿子長期盤據住家造成環境影響，惡意毒死鴿子，但當地都罵此舉太惡劣，萬一自家寵物或孩童誤食，後果不堪設想。動保處已進行毒物檢測，將介入調查，對涉案者重罰。

2026-03-17 13:18